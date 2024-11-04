Edirne'de Keşan Belediyesi kız voleybol kursu çalışmalarına başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan Belediyesi’nden spor kurslarıyla ilgili açıklama geldi.

Geleceğin sporcularının bu kurslarda yetiştirileceğine vurgu yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Amacımız, onları sadece spor alanında yetkin bireyler olarak değil; aynı zamanda özgüvenli, zaman yönetimi becerisine sahip, iradeli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak geleceğe hazırlamak" denildi.

Kurslarda her yaştan çocuğa uygun eğitim programları sunarak, onların ilgi ve yeteneklerine göre kendilerini geliştirmelerine olanak tanıdıklarının altı çizilen açıklamada, "Spor yaparken kendilerini ifade etme fırsatı bulan çocuklarımız, aynı zamanda sosyal becerilerini de geliştiriyor ve topluma uyum sağlayan bireyler olarak yetişiyor. Bizler, geleceğin sporcularını yetiştirme hedefiyle, çocuklarımızı güçlü, özgüvenli ve sağlıklı bireyler olarak hayata hazırlıyoruz" ifadeleri yer aldı.