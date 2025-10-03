ZERLANİS Derneği Başkanı Aydın Yıldırım ve Yönetmen Damla Sambur, Keşanlı ressam Hayrettin Alnıaçık'ın hayatını ve eserlerini konu alan 'HAY-AL' belgeseli hazırlıyor. 2011 yılı kayıtlarına dayanan belgesel, Alnıaçık ve Ergün Can anısına ithaf edilecek.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde ZERLANİS - Görsel Sanatlar ve Kültürel Çalışmalar Derneği Başkanı ve Keşan Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Aydın Yıldırım ile Yönetmen Damla Sambur, ilçenin sevilen ressamı ve esnafı Hayrettin Alnıaçık'ın hayatını anlatan bir belgesel üzerinde çalışıyor.

'HAY-AL' adını taşıyan belgesel, 2011 yılında yapılan ses ve görüntü kayıtlarından oluşuyor.

'KEŞAN'IN HAYAL DÜNYASI'

Aydın Yıldırım, Alnıaçık'ın tablolarının Keşan'ın evlerini ve dükkânlarını süslediğini belirterek, 'Çocukluğum, evimizdeki HAY-AL imzalı tablonun altında geçti. O tablo, hayal dünyamda derin izler bıraktı. Hayrettin ağabey, resimleriyle tüm Keşanlıların hayal dünyasına dokundu' diyerek, belgeselin, Alnıaçık'ın eserlerini ve hayatını gelecek nesillere aktaracağını söyledi.

Belgeselin, Alnıaçık ile tanışmalarına vesile olan ve 2023'te vefat eden Ergün Can anısına ithaf edileceğini vurgulayan Yıldırım, 'Ergün ağabey, Keşan'ın entelektüel değerlerinden biriydi. Can Matbaası'nda edebiyattan siyasete, Keşan tarihinden sosyolojiye kadar çok şey öğrendik. Onun gitarından Cem Karaca şarkıları dinledik. Bu belgesel, Hayrettin abi ve Ergün abi için bir selam olacak' diye konuştu.