Tarım ve Orman Bakanlığı destekli proje kapsamında Keşan'da üreticilere yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Programda hem üretim hem de kırsal kalkınma vurgusu öne çıktı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 'Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Ekilişlerini Arttırma Projesi' kapsamında tohum temin töreni düzenlendi. Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programa protokol üyeleri, kurum temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı.

Törende konuşan üretici Saniye Yıldırım, kadınların tarımdaki rolüne dikkat çekerek yerli tohumlara erişim ve desteklerin artırılması çağrısında bulundu. Üretimde yaşadığı deneyimleri paylaşan Yıldırım, özellikle genç ve kadın çiftçilerin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. İslam Köse ise proje kapsamında Edirne genelinde 270 üreticiye toplam 4 bin 250 kilogram ayçiçeği tohumu dağıtılacağını, Keşan'da ise 64 üreticiye 640 kilogram tohum verildiğini açıkladı. Projenin toplam bütçesinin 2,6 milyon TL olduğunu belirten Köse, bunun yüzde 75'inin hibe, yüzde 25'inin ise çiftçi katkısı olduğunu ifade etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer de konuşmasında, yerli ve bölge şartlarına dayanıklı tohum kullanımının önemine dikkat çekti. Son yıllarda yaşanan kuraklığın üretimi olumsuz etkilediğini hatırlatan Sezer, sulama projeleri ve altyapı yatırımlarıyla tarımsal verimin artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Sezer ayrıca, köylerde nüfusun korunması, sulama yatırımlarının artırılması ve seracılığın geliştirilmesi olmak üzere üç temel hedef doğrultusunda çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Kadın üreticilerin tarıma katılımının artırılmasının da kırsal kalkınma açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından üreticilere tohumları dağıtıldı.

Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.