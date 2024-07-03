Türkiye A Milli Futbol Takımı’mızın Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği tarihi maçın coşkusu Çayırova’da yaşandı. Yüzlerce Çayırovalı, belediye önünde kurulan dev ekranda izledikleri maçın ardından galibiyeti doyasıya kutladı.KOCAELİ (İGFA) - Ay-Yıldızlı A Milli Futbol Takımımızın zafer coşkusu Çayırova’da yaşandı. Çayırova Belediyesi’nin belediye önünde kurduğu dev ekranda bir araya gelen yüzlerce Çayırovalı, Euro 2024 son 16 turunda Avusturya’yla karşılaşan Türkiye’nin maçını büyük bir heyecanla takip etti. Merih Demiral’ın attığı iki golle, turnuvada çeyrek finale yükselen millilerimizin zaferi tüm yurtta olduğu gibi Çayırova’da da büyük bir sevinçle karşılandı. Çayırova Belediyesi önünde kurulan dev ekran çevresi Ay-Yıldızlı bayraklarımızla donatılırken, Çayırova Belediyesi ekipleri tarafından maça gelen Çayırovalılara, çay ve su ikramı da yapıldı.

BÜYÜK SEVİNÇ

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve yüzlerce Çayırovalı, Türkiye’nin Avusturya karşısında aldığı unutulmaz zaferi hep birlikte takip ederken, gollerden sonra büyük bir sevinç yaşadı. Heyecanın yükseldiği son dakikalarda maçı izleyen Çayırovalılar, hop oturup hop kalkarken, son düdüğün gelmesiyle birlikte çeyrek final sevinci görülmeye değerdi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, maç sonunda yaptığı açıklamada, “Avrupa Avrupa duy sesimizi, işte bu Türkiye’nin ayak sesleri. Çeyrek finaldeyiz” dedi. Milli takımımızın, Hollanda’yla 6 Temmuz Cumartesi günü oynayacağı çeyrek final karşılaşması Çayırova’da belediye önünde kurulacak dev ekranda heyecanla takip edilecek.