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Reflektör kullanımı konusunda da sürücülere uyarıda bulunuldu.

Sürücülere kask ve koruyucu ekipmanın önemi, motosiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve trafikte görünürlüğün önemi hakkında bilgiler verildi.

Keşan-Enez yolu üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüleri durduruldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Keşan'da motosiklet sürücülerine yönelik trafik kontrolü ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması ekipleri, trafik kontrolü ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.