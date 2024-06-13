Talas Belediyesi’nin Reşadiye Mahallesindeki eski stat yerinde yaptığı kurban satış ve kesim alanı besicilerden ve vatandaşlardan tam not aldı.Mehmet UZEL / Kayseri (İGFA) - İçerisinde hijyenik koşullarda büyükbaş ve küçükbaş için oluşturulan kesim bölümlerinden güneşliğe, çit ve otlaklardan su, lavabo ve mescid gibi sosyal donatılara kadar her şeyin düşünüldüğü Talas Belediyesi Reşadiye Kurban Pazarı herkesin beğenisini kazandı.

Bayrama sayılı günler kala hareketliliğin arttığı Reşadiye Kurban Pazarı’na kurbanlık küçükbaş alışverişi için gelen İbrahim Tokpınar, “Pazar yerinden memnunuz. Yerleşimi güzel. Büyük bir hizmet yapılmış. Daha öncede burada kestik. Yine memnunuz. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz.” dedi.

“TEK TİP ÇADIR VE KALİTE”

Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık satıcısı İsmail Bayırbaş da, alandaki hizmetlerden duyduğu memnuniyeti belirterek, “Talas Belediyesine teşekkür ederim. Her sene herkes farklı bir renkte çadır getiriyordu ama artık burada yapılan tek tip çadır ile kaliteli oldu. ortam nezih olmuş. Mustafa Yalçın başkana bu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

“MÜKEMMEL BİR YER”

Bir diğer satıcı Yunus Canıpek ise, “Gerçekten çok mükemmel bir yer. Yani Kayseri’de bir tane Talas. Buradan başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

“BELEDİYEMİZDEN ÇOK MEMNUNUZ”

Bir başka besici Enver Çalışkan, kesim ve satış alanından duyduğu memnuniyeti belirterek başta Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın olmak üzere bütün görevlilere teşekkür etti.