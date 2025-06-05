Edirne'de Güzel Parti Keşan Kurucu İlçe Başkanı Cem Gümüş, teşkilatın kuruluşunu duyurdu. Roman toplumunun haklarını savunan parti, eşitlik ve adalet için yeni bir siyaset anlayışıyla Keşan’da yola çıktı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cem Gümüş, Güzel Parti Keşan İlçe Başkanlığı’nın kurulduğunu açıklayarak, Cumhuriyet’in değerlerine bağlı, eşitlikçi bir hareket başlattıklarını belirtti.

Roman toplumunun eğitim, iş ve sağlıkta eşit haklara sahip olacağı bir Türkiye hedeflediklerini vurgulayan Gümüş, ekonomik kriz ve ayrımcılığa karşı üretim ekonomisi, eğitimde fırsat eşitliği ve toplumsal barış için çalışacaklarını söyledi. “Bu teşkilat, Roman toplumunun sesi olacak. Ben kurdum, siz yücelteceksiniz!” diyerek Keşanlıları desteğe çağırdı.