Zafer Partisi Edirne İl Başkanı Serkan Konak, Osmanlı Sadrazamı Mehmet Talat Paşa’nın Edirne için bir mahalle isminden fazlasını hak ettiğini belirterek, şehre Talat Paşa büstü veya heykeli dikilmesi çağrısında bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Zafer Partisi Edirne İl Başkanı Serkan Konak, Edirne doğumlu ve mebusu olan Mehmet Talat Paşa’nın anısını yaşatmak için yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Konak, Talat Paşa’nın İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önde gelen liderlerinden, 1909-1911 yıllarında Dahiliye Nazırı, 1912’de Posta ve Telgraf Nazırı, 1913’ten itibaren yeniden Dahiliye Nazırı ve 1917’de Sadrazam olarak görev yaptığını hatırlattı. Talat Paşa’nın, Osmanlı tarihinde Sadrazamlık makamına gelen ilk mebus olduğunu vurguladı.

Birinci Dünya Savaşı sonrası yurt dışına çıkan Talat Paşa’nın 15 Mart 1921’de Berlin’de Ermeni suikastçı Soğomon Tehliryan tarafından şehit edildiğini, naaşının 1943’te Türkiye’ye getirilerek Abide-i Hürriyet Şehitliği’ne defnedildiğini belirten Konak, Edirne ile Talat Paşa arasındaki bağın yalnızca bir mahalleye isminin verilmesiyle sınırlı kaldığını ifade ederek, bu durumun yetersiz olduğunu söyledi.

ERMENİSTAN’DAKİ HEYKELE TEPKİ

Başkan Konak, 2019 yılında Ermenistan’ın Şirak kentinde Talat Paşa’yı aşağılayan bir heykel dikildiğini anımsatarak, “Bu heykel, milli şuur sahibi herkesin kanına dokunmuştur” dedi. Türk Ocakları Edirne Şubesi’nin 2022’de Talat Paşa’nın doğduğu alanda yaptığı açıklamada büst veya heykel talebinde bulunduğunu, 2023’te ise Zafer Partisi İl Sekreteri’nin Edirne Belediyesi’ne bu yönde başvuruda bulunduğunu ancak bir ilerleme kaydedilmediğini aktardı.

Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Talat Paşa Bulvarı’na anıt yerleştirerek geçmişe sahip çıkma iradesi gösterdiğini belirten Başkan Konak, “Edirne’de yapılacak bir büst veya heykel projesine birçok kişinin bağışta bulunacağına eminim. Talat Paşa’ya vefa göstermek, Edirne için bir görevdir” dedi.