Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen bir olayda bir kişi silahla yaralandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yukarı Zaferiye Mahallesi’nde meydana gelen olay, Keşan Lisesi ile Keşan Safiye Erol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kız Meslek Lisesi) arasındaki dar geçitte yaşandı.



Aralarında husumet olduğu iddia edilen iki genç burada karşılaştı ve çıkan kavgada M.K. isimli kişi silahla vurularak yaralandı.

Vurularak yaralanan M.K, olay yerinden Hastane Caddesi’ne koştu ve çiçekçiler diye tabir edilen yerde devriye görevinde bulunan polis otosunu durdurarak vurulduğunu söyledi.

Polis Yaralı M.K’yı ekip aracına alarak Keşan Devlet Hastanesi’ne götürerek durumu merkeze bildirdi.

Olayın ardından sevk edilen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

M.K.’ya Keşan Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardındanyapılarak durumunun ağır olması nedeniyle Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, M.K’yi silahla yaralayan şüphelinin yakalanması için araştırma başlattı. Tahkikat sürüyor.