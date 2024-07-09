Sivas Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı park, mesire alanı ve kamusal alanlarda ücretsiz internet hizmeti verilecek.

SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı park, mesire alanı ve kamusal alanlarda ücretsiz internet hizmeti verilecek.

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un seçim döneminde dile getirdiği proje için hazırlıklarına başlayan Belediye ekipleri, mevcutta sadece Kent Meydanı’nda bulunan kablosuz internet hizmetini şehrin pek çok farklı noktasına taşıyacak.

Sivas’ta yaşayan herkese güvenli, erişilebilir internet hizmeti vermek amacıyla başlatılan proje kapsamında ilk etapta; Sivas Millet Bahçesi, AKSU, Şehirler Arası Otobüs Terminali, Eski Numune Hastanesi yerine inşa edilen yeni Millet Bahçesi ve Etembey Parkı’nda ücretsiz Wi-Fi uygulaması başlatılacak.

Belirlenen bölgelere yerleştirilecek cihazlar için yer tespit çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, kısa süre içerisinde oluşturulacak altyapının ardından uygulamayı vatandaşların kullanımına sunacak.