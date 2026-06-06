Keşan'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı yürütülen emniyet tedbirleri kapsamında gece yarısı gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde, şüpheli bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yörük Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Şahsın yapılan kaba üst aramasında, alüminyum folyolara sarılarak gizlenmiş metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Keşan'da huzur ve güven ortamının sağlanması, uyuşturucu maddelerin sokak düzeyinde erişilebilirliğinin engellenmesi amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin saha denetimleri kararlılıkla devam ediyor. Son olarak Yörük Mahallesi sınırlarında gece yarısı gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, uyuşturucu madde taşıyan bir kişi suçüstü yakalandı.

HUZUR SOKAK'TA GECE YARISI YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre olay, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü gece yarısı saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde yer alan Yörük Mahallesi Huzur Sokak üzerinde devriye atan emniyet güçleri, sokakta seyir halinde olan H. K. isimli şahsın hareketlerinden ve durumundan şüphelendi.

FOLYOLARA SARILMIŞ GECE DOZU

Polis ekipleri tarafından anında müdahale edilerek güvenli bir noktada durdurulan H. K.'nın yasal mevzuata uygun olarak kaba üst araması gerçekleştirildi. Yapılan detaylı aramada, şahsın giysilerinin içinde gizlenmiş 3 adet alüminyum folyo paketi tespit edildi. Folyoları açan ekipler, iç kısımlarda toplam daralı ağırlığı 0.44 gram olan ve halk arasında 'ateş buz' olarak da tabir edilen metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

Uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeye narkotik ekiplerince el konulurken, şüpheli H. K. muhafaza altına alınarak Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.