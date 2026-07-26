Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 'Büyük Erzurum Yayla Şenliği'nde yaptığı konuşmada Bursa ve Erzurum arasındaki gönül köprüsünün her geçen gün sağlamlaştığını belirterek her iki şehrin de manevi kimlikleriyle milletin kalelerinden biri olduğunu vurguladı.

BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu (BEDFE) tarafından Kocayayla'da düzenlenen 'Büyük Erzurum Yayla Şenliği'ne katılmak üzere Keles ilçesini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarık Daroğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarından oluşan heyet, Keles Belediyesi önünde halk oyunu gösterileriyle karşılandı. Keles Belediye Başkanı Ali Doğru'nun ev sahipliğindeki ziyarette vatandaşlar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ve protokol üyelerine yoğun ilgi gösterdi. Belediye ziyaretinin ardından heyet şenlik alanına geçti. Erzurum'un geleneksel 'cirit' oyunu ve folklor gösterisiyle başlayan şenlikte siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

'DADAŞ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM'

'Erzurumlular Kocayayla'da Buluşuyor' temasıyla düzenlenen şenlikte hemşehrilerine hitap eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Erzurumlu olmaktan, bir Erzurum evladı olmaktan, bir dadaş çocuğu olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Erzurum milli mücadelenin kalbi, Erzurum Türk milletinin devamının anahtarıdır. Biz böyle bir coğrafyayız' dedi.

'EN GÜÇLÜ TOPLUMSAL ÇİMENTO DERNEKLER'

Bakan Tekin, 'toplumun değerleri açısından topluma çimento vazifesi gören sivil toplum örgütlerimiz var. Bunlar içerisinde en güçlü olanları hemşehri dernekleri olarak bildiğimiz bu yapılar' ifadelerini kullandı. Bursa'da 83 farklı derneğin bir araya gelmesinden oluşan federasyonun önemine vurgu yapan Bakan Tekin, 'Federasyon Genel Başkanı Bünyamin Savaş Albayrak kardeşimize teşekkür ediyorum. Çünkü 83 tane derneği bir arada tutmak ve böyle bir organizasyon yapmak her babayiğidin harcı değil. Bunu ancak bir dadaş yapabilirdi' ifadelerini kullandığı konuşmasını organizasyona destek veren Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve protokol üyelerine teşekkür ederek tamamladı.

ŞEHİRLER ARASINDAKİ GÖNÜL KÖPRÜSÜ SAĞLAMLAŞIYOR

BEDFE Genel Başkanı Bünyamin Savaş Albayrak'ın davetiyle katıldığı programda konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 'Erzurum, tarih boyunca bu milletin sarsılmaz kalelerinden biri olmuştur. Sahabe Abdurrahman Gazi Hazretlerinin manevi izini taşıyan Erzurum; İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hikmetiyle gönülleri aydınlatmış, Nene Hatun'un destansı mücadelesi ile vatan söz konusu olduğunda her zaman ön safta yer almıştır. Bursa da böyle bir şehirdir. Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin, Geyikli Baba'nın, Emir Sultan ve Üftade Hazretleri'nin mirası ile yoğrulmuş bu kadim şehir de asırlardır güçlü maneviyatı ve medeniyet birikimiyle ayakta durmaktadır. Bursa ile Erzurum'un birbirini bu kadar iyi anlamasının sebebi de budur. İki şehir de tarihiyle güçlü, kültürüyle zengin, maneviyatıyla derindir. Şehirlerimiz arasında kurulan gönül köprüsünün her geçen yıl daha da sağlamlaşması bizleri mutlu ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel mirasımızı yaşatan, hemşehri dayanışmasını güçlendiren ve kardeşlik duygumuzu büyüten her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.