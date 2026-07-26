Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hıdırlık Kulesi'nin tarihi dokusunu koruyarak, 2 bin yıllık bir mirası yeniden Antalya'ya kazandırdı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi'ni tamamlayarak, yerli ve yabancı misafirlerin ziyaretine açtı. Ziyaretçiler antik dönemden Cumhuriyet'e uzanan kalıntı ve eserleri yürüyüş yolundaki cam yüzeylerden incelerken, falezler üzerindeki seyir terasıyla ise Akdeniz manzarasını seyredebilecek.

Falezler üstünde tarih ve seyir keyfi başladı

Antalya'nın tarihi simge yapılarından Hıdırlık Kulesi'nin kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından Koruma Kurulu kararı doğrultusunda başlatılan 'Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi' tamamlandı. Falezlerin üstüne yapılan seyir terasıyla hem Hıdırlık Kulesi çevresinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmasında ortaya çıkarılan kalıntı ve eserler sergilenecek hem de muhteşem Akdeniz manzarası izlenebilecek.

TARİHİ MİRAS KORUNARAK YENİLENDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Oruç Gün, kentin en kıymetli tarihi yapılarından olan Hıdırlık Kulesi'nin yeniden halkın kullanımına açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, 'Yaklaşık 2 bin yıllık geçmişiyle birlikte Hıdırlık Kulesi Roma döneminden günümüze ulaşan en önemli yapılardan biridir. Gerçekleştirilen çalışmalarda tarihi doku korunarak yeniden düzenlendi. Amacımız geçmişi korurken geleceği taşımak hem de Antalyalıların kentimi ziyaret eden misafirlerimize bu mirası daha yakından tanımasını sağlamaktır. Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyoruz' diye konuştu.

ANTİK DÖNEMDEN CUMHURİYET'E TARİH YOLCULUĞU

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından proje kapsamında alanda mimari, restorasyon ve koruma-onarım (konservasyon) işleri yürütüldü. Antalya Müze Müdürlüğü ve KUDEB denetiminde ise arkeologlar tarafından yapılan arkeolojik kazı tarihi kalıntıların konservasyon çalışmaları yapıldı. Proje kapsamında kazı alanında heyecan verici arkeolojik keşiflerde yapılarak kent tarihine ışık tutuldu. M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen ve bölge valisi için yapıldığı düşünülen anıt mezar, erken Bizans döneminde şapel olarak kullanıldığı değerlendirilen yapılar, mozaikli alanlar, yunus balığı figürlü yazıtlı mozaik, iki adet hamam, sütunlu yapı, Hadrian Kapısı'na kadar uzandığı düşünülen Roma dönemi sütunlu cadde, ve Cumhuriyet dönemine ait bir buz fabrikasının kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı.