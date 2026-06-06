Bursa Gürsu Belediyesi'ne bağlı, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ödüllendirilen Gürsu Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, son dönemde yaptığı başarılı cerrahi operasyonlarla da dikkat çekiyor.

BURSA (İGFA) - İnternette ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda vatandaşlar tarafından oldukça sıkı takip edilen merkezin veterinerleri, sokaktan merkeze ulaştırılan bir kedi ve köpeğe yaptıkları iki cerahi operasyonla takdir topladı. Tam donanımlı tesiste gerçekleştirilen tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları, sokak hayvanlarının hayata tutunmasını sağlıyor. Veteriner Başak Ergürbüz ve Veteriner Hekim Ömerul Faruk Erdoğan'ın ameliyatları sonrası yaşama tutunan can dostlar daha sonra merkezde misafir ediliyor. Sahipsiz ve yardıma muhtaç sokak hayvanları için bir umut kapısı olan tesiste, can dostların sağlığı için olağanüstü bir çaba gösteriliyor.

UZMAN KADRO HAYAT KURTARAN OPERASYONLAR

Merkezde görev yapan veteriner hekimler, zorlu tıbbi operasyonları büyük bir özveriyle gerçekleştiriyor. Daha önce acil durumlarla merkeze getirilen gebe ve yardıma muhtaç sokak kedilerinde olduğu gibi, zorlu operasyonları başarıyla tamamlayan veterinerler, sevimli dostların yeniden sağlığına kavuşmasını sağlıyor. Kapsamlı muayene, kısırlaştırma, mikroçip ve aşılama gibi koruyucu ve tedavi edici hekimlik faaliyetlerinin yanı sıra uzman kadronun sergilediği bu fedakar yaklaşımlar, hayvanseverlerin de takdirini topluyor.

Bursa Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ' Merkezin tüm ülkeye örnek olduğunu belirterek, yüksek standartlı tedavi hizmetleri ile can dostlarımızın yanındayız' dedi.