Edirne'de Keşan Belediyesi tarafından Dr. Tayyip Akalın Caddesi’nde yapılan yol ve kaldırım çalışmaları için cadde esnafı Belediye Başkanı Mehmet Özcan’a teşekkür etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Dr. Tayyip Akalın Caddesi’ndeki parkın düzenlenmesi isteniyor

Söz konusu caddede yapılan yol ve kaldırım çalışmaları dolayısıyla Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a teşekkür eden cadde esnafı, burada bulunan parkın da Keşan Belediyesi tarafından düzenlenmesini istedi. Parkın düzenlenmesinin yapılmasıyla caddenin çok daha iyi bir görünüme kavuşacağını dile getiren esnaflar, "Parkın içinde yoldan çıkan molozlar da orada bulunuyor. Sayın Başkanımız Mehmet Özcan’dan parkımıza da el atarak düzenleme yapılmasını istiyoruz” diyerek taleplerini dile getirdi.