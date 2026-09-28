'Engelsiz Samsun' diyerek özel bireylerin her daim yanında olan Samsun Büyükşehir Belediyesi onların bilim ve keşif yolculuklarını da destekliyor. Bu kapsamda Büyükşehir tarafından hayata geçirilen 'Kapsayıcı Bilim Atölyeleri: Birlikte Keşfediyoruz' projesi dolu dolu bir haftayı geride bırakarak tamamlandı.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen 'Kapsayıcı Bilim Atölyeleri: Birlikte Keşfediyoruz' projesi tamamlandı.

Bir hafta boyunca Bilim Samsun'da farklı atölye ve etkinliklerde bir araya gelen özel gereksinimli öğrenciler ve kardeşleri; bilimin eğlenceli dünyasını keşfederken birlikte öğrenmenin ve üretmenin mutluluğunu yaşadı.

TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen proje 21 Eylül'de başladı.

Uzman eğitmenler eşliğinde hazırlanan program boyunca öğrenciler birbirinden farklı bilimsel faaliyet ve uygulamalı atölyelere katıldı. Bilim ve keşifle geçen bir haftanın ardından programın son günü renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrencilerin hafta boyunca atölyelerde hazırladığı çalışmalar sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

BİRLİKTE KEŞFETMENİN VE ÖĞRENMENİN HEYECANINI YAŞADILAR

Final programında çocuklar için çeşitli bilim şovları da gerçekleştirildi. Eğlence ile bilimi buluşturan gösteriler çocuklardan büyük ilgi görürken program katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Kapsayıcı Bilim Atölyeleri ile bir hafta boyunca bilimle iç içe vakit geçiren çocuklar birlikte keşfetmenin ve üretmenin heyecanını yaşadı.