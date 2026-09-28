Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocukların dijital dünyadaki güvenliğini desteklemek amacıyla 'Başkent Ailem' uygulamasını geliştirdi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çocukların dijital dünyadaki güvenliğini ve ailelerin çocuklarının teknoloji kullanımını takip edebilmesini desteklemek amacıyla 'Başkent Ailem' uygulamasını geliştirdi.

Ebeveyn kontrolü ve aile güvenliğine yönelik hazırlanan uygulama, farklı özellikleri tek platformda bir araya getiriyor. Canlı konum takibi, güvenli bölge bildirimleri, ekran süresi kontrolü, uygulama yönetimi ve anlık uyarılar, Başkent Ailem'in öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

ÇOCUĞUN KONUMU TAKİP EDİLEBİLECEK

Uygulama üzerinden ebeveynler çocuklarının anlık konumunu görüntüleyebilecek.

Ev ve okul gibi sık kullanılan noktalar 'güvenli bölge' olarak tanımlanabilecek. Çocuğun belirlenen bölgeye giriş veya çıkış yapması hâlinde ebeveyne bildirim gönderilecek.

EKRAN SÜRESİ AİLE TARAFINDAN YÖNETİLECEK

Başkent Ailem, çocukların dijital alışkanlıklarının düzenlenmesine yönelik araçlar da sunacak. Ebeveynler Başkent Ailem sayesinde günlük ekran süresini düzenleyebilecek, çocukların kullandığı uygulamaları da yönetebilecek.

ÇOCUKLARIN DİJİTAL MAHREMİYETİ DE GÖZETİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen uygulamada çocukların dijital mahremiyetinin korunması da temel öncelikler arasında yer alıyor.

Bu kapsamda ihtiyaç dışı veri toplamamak, özellikleri belirli amaçlarla sınırlandırmak ve gerekli izin mekanizmalarını açık biçimde oluşturmak esas alınıyor.

KURULUMU ÜÇ ADIMDA TAMAMLANIYOR

Başkent Ailem'in kurulumu üç temel adımda gerçekleştirilecek. Uygulamanın indirilip hesap oluşturulmasının ardından çocuk cihazı, eşleştirme kodu aracılığıyla ebeveyn hesabına bağlanabilecek.

BAŞVURULAR 1 EKİM'DE BAŞLIYOR

Ailelerin çocuklarının dijital dünyadaki güvenliğini daha kolay yönetmesine yardımcı olması hedeflenen Başkent Ailem uygulaması için Ankara'da ikamet eden aileler, 1 Ekim 2026 itibarıyla www.baskentailem.com adresi üzerinden başvuru yapabilecek.