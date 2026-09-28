Türk halk müziğinin unutulmaz ozanı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş, vefatının 14. yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği özel programla bir kez daha gönüllerde yaşatıldı. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen anlamlı gecede, Neşet Ertaş'ın dilden dile, gönülden gönüle ulaşan türküleri Kocaeli'de yankılandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 'Neşet Ertaş Anma Programı', Seka Deniz Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Anadolu'nun gönüllerde iz bırakan ozanı Neşet Ertaş'ın eserlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen program, müzikseverleri aynı duygu ve ezgiler etrafında buluşturdu.

NEŞET ERTAŞ'IN TÜRKÜLERİ YANKILANDI

Anma gecesinde yerel sanatçılar, Neşet Ertaş'ın birbirinden değerli eserlerini seslendirdi. Sanatçı İbrahim Yıldız da usta ozanın türkülerini yorumlayarak geceye renk kattı. Neşet Ertaş'ın sanat hayatı ve kültürel mirasının anıldığı gecede, Anadolu'nun ortak duygularını yansıtan unutulmaz türküleri müzikseverlerle buluştu. Bozkırın Tezenesi, eserleriyle bir kez daha gönüllerde yaşadı. Gecede ayrıca 'Geleneksel Şehir Ödülleri Töreni' düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin STK'larla iş birliği içinde gerçekleştirdiği program, Anadolu'nun farklı şehirlerini temsil eden dernekleri de bir araya getirdi. Kocaeli Anadolu İl Dernekleri Platformu başta olmak üzere Niğde, Yozgat, Kırşehir, Çankırı, Tokat, Eskişehir ve Kırıkkale derneklerinin paydaş olduğu etkinlik, kültürel değerlerin yaşatılması ve hemşehri dernekleri arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sundu.

BOZKIRIN TEZENESİ'NE VEFA GELENEĞİ

İlki 2022 yılında İzmit Kent Meydanı'nda Orhan Ölmez ve Sevcan Orhan'ın konserleriyle gerçekleştirilen anma programı bu yıl beşinci kez Neşet Ertaş'ın sevenlerini buluşturdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale gelen programla usta sanatçının eserlerini ve Anadolu'nun köklü müzik kültürünü yaşatmayı sürdürüyor.