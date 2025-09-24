Keşan Kaymakamı Aziz Mercan başkanlığında düzenlenen toplantıda, Korucuköy Barajı sulama sahası kapsamında 14 köy ve mahalleyi kapsayan arazi toplulaştırma ve taşkın işleri hakkında bilgilendirme yapıldı.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan KaymakamıAziz Mercan’ın başkanlığında, Korucuköy Barajı Sulama Sahası Arazi Toplulaştırma ve Taşkın İşleri Grup Hizmetleri (TİGH) bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya DSİ 11. Bölge Arazi Toplulaştırma ve TİGM Şube Müdürü Osman Akın, Kontrol Mühendisleri Murat Yargıtay ve Sinem Çeşmeci ile 14 köy ve mahalle muhtarı katıldı.

Toplantıda konuşan DSİ Şube Müdürü Osman Akın, Keşan ve çevresinde toplam 37.500 hektarlık alanda arazi toplulaştırma ve taşkın önleme çalışmaları yürütüleceğini belirtti. Projenin, bölgedeki tarımsal verimliliği artırmayı ve su kaynaklarının daha etkin kullanılmasını hedeflediği ifade edildi.

Çalışmaların yürütüleceği yerleşim yerleri arasında Küçükdoğanca, Altıntaş, Çobançeşmesi, Yeniceçiftlik, Karasatı, Karacaali, Lalacık, Kozköy, Maltepe köyleri ile Paşayiğit Mahallesi, Beğendik Beldesi Aydoğan, Beykent, Kemalpaşa ve Yeni Mahalleleri yer alıyor.