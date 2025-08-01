Edirne'de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (Keşan TSO) ile Trakya ABİGEM iş birliğinde, süt ve süt ürünleri üreticisi üyelere yönelik Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, devlet destekleri ve ihracat fırsatları ele alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan TSO, Trakya Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) ortaklığıyla, süt ve süt ürünleri sektöründeki üyeleri için UR-GE Projesi Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

Keşan TSO hizmet binasında, Trakya ABİGEM Genel Müdürü Sinem Ertemel Varan koordinasyonunda yapılan toplantıda, UR-GE projelerinin kapsamı, devlet teşvikleri, ihracat potansiyelini artırma faaliyetleri ve firmaların bu süreçten nasıl yararlanabileceği detaylı bir şekilde aktarıldı.

Toplantıda üyelerin küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik sağlanan avantajlar ve UR-GE projelerinin sunduğu destekler hakkında bilgi verildi.

Katılımcıların soruları yanıtlanarak, projenin firmalara sağlayacağı faydalar vurgulandı.

Keşan TSO’dan yapılan açıklamada, “Aktif oda anlayışımızla, bölgemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak tüm destek ve teşvik mekanizmalarını üyelerimizle buluşturmayı sürdürüyoruz” denildi.