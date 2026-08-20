Alanya Üniversitesi, son üç yılda akademik kadrosunu 55'ten 123'e, öğrenci sayısını ise 558'den 1.221'e çıkardı. Golden Gateway Holding destekli kurum, uluslararasılaşma ve bilimsel üretimi odak noktasına alarak büyümeyi sürdürüyor.

ANTALYA (İGFA) - Alanya Üniversitesi, son üç yılda akademik kadrosunu 55'ten 123'e, öğrenci sayısını ise 558'den 1.221'e yükselterek dikkat çekici bir büyüme gerçekleştirdi.

Alanya Hamdullah Emin Paşa Vakfının köklü eğitim mirası üzerinde yükselen üniversite; mütevelli heyeti, rektörlük, akademik ve idari kadroların çalışmalarıyla akademik kapasitesini, eğitim olanaklarını ve öğrenci destek hizmetlerini geliştirmeyi sürdürüyor. Golden Gateway Holding de sektörel deneyimi ve kurumsal olanaklarıyla bu gelişime destek sunuyor.

Golden Gateway Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Alanya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Halis Ali Çakmak, üniversitedeki gelişimin mütevelli heyeti, rektörlük, akademik ve idari kadrolar, öğrenciler ve Alanya'nın katkısıyla gerçekleştiğini belirtti. Çakmak, üç yıl önce üstlendikleri sorumluluğun üniversitenin köklü mirasını koruyarak daha ileriye taşımak olduğunu; kendileri için gerçek başarının ise öğrencilerin geleceğe daha büyük bir umut ve güvenle bakması anlamına geldiğini ifade etti.

KÖKLÜ MİRASTAN GÜÇLÜ GELECEĞE

Antalya'nın dünyayla bütünleşen ve çok kültürlü ilçesi Alanya'da eğitim veren üniversite; Türkçe ve İngilizce programları, uygulamalı eğitim yaklaşımı, uluslararası akademik bağlantıları ve öğrenci odaklı yapısıyla gençleri değişen dünyanın ihtiyaçlarına hazırlamayı hedefliyor. Alanya Üniversitesi'nde son üç yılda akademik kapasiteyi güçlendirmek, eğitim olanaklarını genişletmek ve kalite süreçlerini uluslararası ölçütler doğrultusunda geliştirmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Bu sürecin ilk önceliği akademik kadronun güçlendirilmesi oldu. Rektör Prof. Dr. Turan Sağer'in akademik liderliğinde nitelikli öğretim elemanlarının üniversiteye kazandırılmasıyla akademik kadro 55'ten 123'e yükseldi. Güçlenen akademik yapı, yeni eğitim olanakları ve üniversitenin artan görünürlüğü öğrenci ilgisine de katkı sundu. Öğrenci sayısı üç yıl içinde 558'den 1.221'e çıkarak iki katından fazla arttı. Üniversite yönetimi, sayısal büyümeyi tek başına bir başarı ölçütü olarak değerlendirmiyor. Yeni dönemde akademik yayınların, bilimsel araştırma projelerinin, kalite güvencesi çalışmalarının, uygulamalı eğitim olanaklarının ve öğrenci memnuniyetinin geliştirilmesine de büyük öncelik veriliyor.

'AMACIMIZ ÜNİVERSİTEYİ GÜÇLENDİRMEK'

Alanya Hamdullah Emin Paşa Vakfı'nın eğitim misyonu, mütevelli heyetinin stratejik yaklaşımı ve rektörlüğün akademik liderliğiyle yürütülen dönüşüme Golden Gateway Holding de sektörel deneyimi ve olanaklarıyla destek sunuyor. Halis Ali Çakmak, üniversitenin gelişimine ilişkin, 'Bir üniversiteyi yalnızca yatırımlarla veya rakamlarla büyütemezsiniz. Üniversitenin gerçek gücü; bilimsel düşüncenin, akademik özgürlüğün ve bilimsel üretimin desteklendiği bir ortamdan doğar. Bizim görevimiz, akademisyenlerimizin bilimsel çalışmalarını ilerletmelerine ve öğrencilerimizin kendilerini özgürce geliştirmelerine imkân sağlayan sürdürülebilir bir üniversite ortamını güçlendirmektir' dedi.

EĞİTİMDEN KARİYERE UZANAN KÖPRÜ

Alanya Üniversitesi; işletme ve turizmden teknoloji ve mühendisliğe, tasarımdan sağlık bilimlerine kadar geniş bir akademik yelpazede Türkçe ve İngilizce eğitim seçenekleri sunuyor.

Meslek Yüksekokulu bünyesinde de aşçılık, bilgisayar programcılığı, fizyoterapi, marina ve yat işletmeciliği ile turizm ve otel işletmeciliği gibi mesleki yetkinlik kazandırmaya yönelik programlar yer alıyor.

Üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi, laboratuvarları, Kariyer ve Mezunlar Birliği, yabancı dil eğitimi ve öğrenci destek birimleri; gençlerin akademik gelişimlerinin yanı sıra mesleki ve kişisel gelişimlerine de katkıda bulunuyor. Üniversitenin farklı sektörlerle kurduğu iş birlikleri, akademik eğitimi tamamlayan uygulama ve deneyim olanakları sağlıyor. Öğrencilerin staj programlarına, sektör buluşmalarına, uygulamalı çalışmalara ve kariyer etkinliklerine erişiminin geliştirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Bu yaklaşımda üniversitenin akademik bağımsızlığı ve bilimsel öncelikleri temel alınırken, iş dünyasının değişen beklentileri de eğitim süreçlerine destekleyici bir perspektifle yansıtılıyor. Öğrencilerin eleştirel düşünebilen, yabancı dil bilen, teknolojiyi etkili kullanan, iletişim becerileri gelişmiş ve kendi kariyer yolunu çizebilen bireyler olarak mezun olmaları amaçlanıyor.

ULUSLARARASI VE ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM ORTAMI

Alanya Üniversitesi'nin uluslararasılaşma çalışmaları da son üç yıllık gelişimin önemli başlıklarından birini oluşturuyor. Farklı ülkelerden gelen öğrenciler, Alanya'nın çok kültürlü yapısı içerisinde birlikte eğitim alıyor ve üniversite yaşamını paylaşıyor. Üniversitenin farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla geliştirdiği akademik bağlantılar ile Erasmus+ ve diğer değişim programları, öğrencilerin farklı eğitim sistemlerini ve kültürleri yakından tanımalarına katkı sağlıyor.

Alanya Üniversitesi'nin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüleri Ağı ECO-TEN'e katılması da uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda atılan adımlardan biri oldu. Bu üyelik kapsamında akademik projelerin, bilimsel iş birliklerinin, değişim programlarının ve farklı ülkelerdeki kurumlarla kurulacak bağlantıların geliştirilmesi hedefleniyor.

Alanya Üniversitesinin Anna Lindh Vakfı ağına katılması da uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen güncel adımlardan biri oldu. Üyeliğin, Avrupa-Akdeniz bölgesindeki kurumlarla kültürlerarası diyalog, ortak proje ve akademik iş birliği olanaklarının geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Alanya'nın dünyanın farklı ülkelerinden insanları bir araya getiren yapısı, öğrencilerin kampüs dışında da çok kültürlü bir yaşam deneyimi kazanmalarına imkân tanıyor. Üniversite, Alanya'nın çok kültürlü yapısından güç alarak akademik iş birlikleri ve uluslararası eğitim programlarıyla öğrencilerine zengin bir öğrenme deneyimi sunmayı amaçlıyor.

ÖĞRENCİ ODAKLI EĞİTİM ANLAYIŞI

Alanya Üniversitesi'nde öğrencilerin akademisyenleriyle doğrudan iletişim kurabildiği, fikirlerini özgürce geliştirebildiği ve kendilerini üniversite topluluğunun değerli birer üyesi olarak hissedebildiği bir eğitim ortamı oluşturuluyor. Akademik danışmanlık, kariyer çalışmaları, öğrenci kulüpleri ve psikolojik danışmanlık hizmetleriyle gençlerin yalnızca ders başarılarının değil, sosyal ve kişisel gelişimlerinin de desteklenmesi amaçlanıyor. Üniversite hayatının gençlerin kendi yeteneklerini keşfettiği, bağımsız düşünmeyi öğrendiği ve hayata ilişkin hedeflerini şekillendirdiği önemli bir dönem olduğu anlayışıyla her öğrencinin farklı ihtiyaçlarına ulaşabilecek destek mekanizmaları geliştiriliyor.

Nitelikli eğitime erişimi kolaylaştırmak amacıyla sunulan burs olanakları da üniversitenin öğrenci odaklı yaklaşımının önemli bir parçasını oluşturuyor. Bursların yalnızca ekonomik bir destek değil, yetenekli ve çalışkan gençlerin eğitim yolculuğuna duyulan güvenin bir göstergesi olduğu vurgulanıyor.

HALİS ALİ ÇAKMAK'TAN GENÇLERE TERCİH ÇAĞRISI

Üniversite tercihi yapacak gençleri ve ailelerini Alanya Üniversitesi'nin akademik programlarını, burs olanaklarını, kampüs yaşamını ve öğrenci desteklerini yakından incelemeye davet eden Halis Ali Çakmak, gençlere şu sözlerle seslendi:

'Sevgili gençler, tercihinizi yaparken size yalnızca bir meslek değil; bilimsel düşünme gücü, dünyayı tanıma fırsatı ve kendi yolunuzu özgürce çizme cesareti kazandıracak bir üniversite arayın. Alanya Üniversitesi'nde öğrencilerimizin sesinin duyulduğu, fikirlerini özgürce geliştirebildikleri ve yeteneklerini keşfederken desteklendikleri bir eğitim ortamı kuruyoruz. Alanya'dan dünyaya açılan bu eğitim yolculuğunda geleceğinizi birlikte inşa etmeye hazırız.'

GELECEK HEDEFİ: BİLİMSEL ÜRETİM VE NİTELİKLİ EĞİTİM

Üniversitenin gelecek dönem hedefleri arasında akademik programların geliştirilmesi, bilimsel araştırmaların desteklenmesi, uluslararası ortaklıkların artırılması ve öğrencilerin kampüs deneyimini güçlendirecek yeni çalışmalar bulunuyor. Alanya Üniversitesi'nin gelişimini ortak bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten Çakmak, sözlerini şöyle tamamladı:

'Bugün ulaştığımız nokta, üniversitemizin bütün paydaşlarının ve Alanya'nın katkısıyla mümkün oldu. Bu birlikteliği koruyarak üniversitemizin bilimsel üretimi, eğitim kalitesi ve yetiştirdiği gençlerle tanınan saygın bir yükseköğretim kurumu olarak konumunu güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bir üniversite geliştiğinde yalnızca kampüsü değil; bulunduğu şehrin umudu, ülkenin bilimsel gücü ve gençlerin geleceği de büyür.'