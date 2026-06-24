Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK), dünyanın en zorlu bisiklet rotalarından biri kabul edilen Pamir Dağları için hazırlıklarını tamamladı. Türkiye'den takım halinde bu rotayı geçecek ilk ekip olmayı hedefleyen DOÇEK ekibi, Tacikistan'dan Kırgızistan'a uzanan yaklaşık 650 kilometrelik zorlu parkurda pedal çevirecek.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK), 'Dünyanın Çatısı' olarak nitelendirilen Pamir Dağları'na uzanacak büyük bisiklet ekspedisyonu için gün sayıyor.

Yıllardır doğa sporları, bisiklet festivalleri ve keşif turlarıyla önemli bir deneyim birikimi oluşturan DOÇEK, şimdi bu tecrübesini dünyanın en zorlu bisiklet rotalarından biri olan Pamirler'de sınamaya hazırlanıyor.

Mehmet Erkul, Kenan Taşkın, Rahman Ketenciler ve Hakan Eşme'den oluşan ekip, yalnızca fiziksel hazırlıkla değil, derneğin yıllar içinde geliştirdiği saha deneyimi ve ekip ruhuyla da bu zorlu yolculuğa çıkacak.

Türkiye'den daha önce bireysel bisikletçilerin geçtiği Pamir coğrafyasında, DOÇEK ekibi takım halinde pedal çevirecek ilk ekip olmayı hedefliyor. Ekip, yıllar boyunca birlikte gerçekleştirilen doğa faaliyetlerinden oluşan güven ve dayanışma kültürünü bu zorlu rotaya taşıyacak.

'DOÇEK RUHU BU YOLCULUĞUN EN BÜYÜK GÜCÜ'

Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, uzun süren hazırlık sürecinde tüm detayların titizlikle planlandığını belirterek, yolculuğun yalnızca teknik bir hedef olmadığını, aynı zamanda ekip dayanışmasının ve ortak hareket etme kültürünün bir sınavı olduğunu ifade etti.

Eşme, 'Haritalar üzerinde ne kadar eksiksiz planlamalar yaparsak yapalım, son sözleri daima yolun kendisi söyler. DOÇEK Ruhu; zorlu koşullara hazırlıklı olmak, sorumluluğu paylaşmak, gerektiğinde birbirinin yükünü üstlenmek ve ortak hedef doğrultusunda hareket edebilmek anlamına geliyor' dedi.

650 KİLOMETRELİK ZORLU ROTA

Hazırlıklarını tamamlayan DOÇEK ekibi, 30 Haziran'da İstanbul'dan hava yoluyla Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareket edecek. Buradan yaklaşık 650 kilometrelik arazi yolculuğuyla Khorog kentine ulaşacak ekip, asıl bisiklet etabına buradan başlayacak. Rota, Afganistan sınırını takip eden Wakhan Vadisi boyunca ilerleyerek Kırgızistan'ın Osh kentinde sona erecek.

Üç bin metrenin üzerindeki yüksek platoları, sert iklim koşulları ve sınırlı lojistik imkânlarıyla bilinen Pamirler'de ekip; Ak Baital (4 bin 655 metre), Khargush (4 bin 344 metre), Kızıl Art (4 bin 280 metre) ve Taldyk (3 bin 615 metre) geçitlerini aşmaya çalışacak. DOÇEK için bu yolculuk, yalnızca yüksek rakımlı geçitleri geçme hedefi değil; yıllar içinde oluşturulan ekip kültürünü, dayanışmayı ve kolektif hareket anlayışını dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde ortaya koyma fırsatı olacak.