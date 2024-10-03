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Yapılan ihalelerde, Büyük Cami Mahallesi’nde bulunan 99.629,44 metrekarelik tarla 29.500.000 TL bedel ile Kadirhan Tekcan, Büyük Cami Mahallesi’ndeki 378,99 metrekarelik tarla ise, 351.000 TL bedelle Sabbek Ayşe Akalın tarafından alındı.

İhaleler, Keşan Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Kuzey Metro Hattı için şantiye çalışmaları başladı

Kuzey Metro Hattı için şantiye çalışmaları başladı

Keşan Belediyesi’ne ait taşınmazların ihalesi 2 Ekim 2024 Çarşamba günü gerçekleştirildi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan ve ihale komisyonu huzurunda gerçekleştirilen ihaleler saat 15.00’da başladı.