Keşan Belediye Meclisi’nin 2024 Ekim Ayı Olağan Toplantısı, 3 Ekim 2024 Perşembe günü gerçekleştirilecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda, saat 15.00’de başlayacak Keşan Belediye Meclisi’nin 2024 Ekim Ayı Olağan Toplantısına, Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan başkanlık yapacak.

Toplantının gündem maddeleri ise, şöyle:

1. İlçemiz şehir merkezi ile mücavir alanlarındaki araç ve yaya yoğunluğu, otopark alanlarının adil bir şekilde kullanılmasını engellemekte ve yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Vatandaşlarımızın otopark alanlarından adil bir şekilde yararlanması, yol üzeri park alanlarında şerit disiplinin sağlanması ve hatalı parklanmanın önlenebilmesi için, ücretli yol üstü (yol boyu) araç park yerlerinin Belediye Meclisince belirlenmesi, yol üstü otopark olarak belirlenecek yerlerin işletilmesine ilişkin usül ve esasların da Belediye Encümeni tarafından belirlenmesi hususlarının Meclis tarafından görüşülmesidir.

2.İlçemiz sınırları içerisinde Keşan Belediyesi Başkanlığınca tahsis edilen ticari plakalar ile ilgili olarak tahsis sahiplerinin kendilerine tahsisli S ve T serisinden ticari plakalarında kayıtlı olan araçlarını, ticari plakadan boşa çıkarma, adına tahsisli boşta olan plakaya araç ekletme işlemlerinde mevcut Yönetmeliklerinde Keşan Belediyesi Encümeni görevli olup, uygulamada yaşanan aksaklıklar ticari plaka sahiplerinin faaliyetlerinin sekteye uğraması nedenlerinden dolayı, belirtilen iş ve işlemlerde Belediye Başkanı ve Zabıta Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısının yetkili olarak iş ve işlemleri yürütmesine karar verilmesinin Meclis tarafından görüşülmesidir.

3. Keşan Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs Yönetmeliği’nin güncelliğini yitirdiğinden dolayı, yenilenmesi amacıyla Ulaşım Komisyona sevk edilmesi hususunun Meclis tarafından görüşülmesidir.

4. S.S.25 No.lu Şehiriçi Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 16/09/2024 tarihli dilekçesi ile ‘öğrenci ücret tarifelerine zam talebi’ konulu dilekçelerinin Meclis tarafından görüşülmesidir.

5.Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığından gelen dilekçede; Mahallelerinden Keşan Devlet Hastanesine giden şehir içi minibüs hattının olmadığını, bu nedenle mahalle halkının Keşan Devlet Hastanesine ulaşımlarının sağlanabilmesi için Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinden geçen uygun olan bir hattın şehir içi minibüs hattı olarak düzenlenmesine ait komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülmesidir.

6.Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün 2024 yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesi içerisinde yer alan, Mezar Yeri İnşaatı Yapım Ücretleri başlığı altındaki ‘Mezar inşaatlarına yıllık çalışma izin belgesi harcı ile izin belgesi olmayan veya ilçe dışından mezar yapımı için başvuran işletme yada kişilerden her mezar yapımında alınacak ücret’ maddelerinin ücret tarifesinden kaldırılarak, ‘Mermercilerden her bir mezar yapımı için (ilgili komisyon tarafından belirlenecek) ücretin alınması’ maddesinin eklenmesi hususunun Meclis tarafından görüşülmesidir.

7.Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm, İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği, Belediyemiz D 13 gurubunda değerlendirilmiş olup, ilgili Yönetmeliğin 11. Maddesi gereği hazırlanarak Meclise sunulacak olan (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği cetveli ile (III) sayılı Dolu Kadro Değişikliği cetvellerinde belirtilen kadro değişikliğinin Meclis tarafından görüşülmesidir.

8.İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzün 26.09.2024 tarihli yazılarına istinaden; 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesinin 2. Fıkrası gereği, Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamaların ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulacağı belirtilmiş olup, konu ile ilgili yazıları hakkında Belediye Meclisimize bilgi verilmesidir.

9. 14.08.2024 tarih ve 15803 kayıt sayılı dilekçe ile Yukarı Zaferiye Mahallesi, 745 ada, 1 numaralı parsel için 2 kat olan imar izninin civar ve yol üstü parseller gibi 3 kat olarak belirlenmesi taleplerine ait komisyon raporunun Meclis tarafından görüşülmesidir.

10. Keşan-İpsala Yolu üzeri Sanayi Alanı olan imar plan fonksiyonunun Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak plan değişikliği yapılması talebinin Meclis tarafından görüşülmesidir.

11. Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce hazırlanan Belediyemiz 2025-2029 dönemine ait Stratejik Planın Meclis tarafından görüşülmesidir.

12.Dilek ve temenniler.