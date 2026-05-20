Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını, bazı bölgelerde yağışların kuvvetli ve yer yer şiddetli olabileceğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yağışların; Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar yurdun batı kesimleri kuzeyli, Doğu kesimlerinin ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun batısında yarın öğle saatlerinden sonra zaman zaman kuvvetli ( 40-60 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.