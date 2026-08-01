Red Bull sporcusu Kerem Kazaz, FIA Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın (JWRC) en hızlı ve en zorlu etaplarından biri olarak gösterilen Finlandiya Rallisi'nde mücadele edecek. Kazaz, co-pilotu Corentin Silvestre ile JWRC ve WRC3 klasmanlarında güçlü puanlar toplamayı hedefliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Red Bull sporcusu Kerem Kazaz, motorsporlarının en prestijli organizasyonlarından biri olan FIA Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'ndaki (JWRC) mücadelesine sezonun en prestijli duraklarından biri olan Finlandiya Rallisi ile devam ediyor. Kazaz, 30 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda Fransız co-pilotu Corentin Silvestre ile Ford Fiesta Rally3 direksiyonunda mücadele edecek.

Dünya Ralli Şampiyonası takviminin ortalama hızı en yüksek yarışlarından biri olarak kabul edilen Finlandiya Rallisi, bu yıl da Jyväskylä merkezli olarak gerçekleştirilecek. Yüksek süratli orman yolları, kör tepe noktaları ve uzun atlayışlarıyla tanınan organizasyon, sezonun en zorlu rallileri arasında yer alıyor.

Red Bull sporcusu, Finlandiya'nın teknik açıdan büyük hassasiyet gerektiren etaplarında hata yapmadan temiz bir yarış çıkarmayı ve klasmanında değerli puanlar kazanmayı hedefliyor.

Yarış Programı

Finlandiya Rallisi'nde bugün yeniden direksiyon başına geçecek ekipler, günün son etabını saat 19.05'te tamamlayacak. Organizasyon ise yarın TSİ 10.35'te başlayacak son gün etaplarının ardından, saat 13.15'te koşulacak Power Stage ile sona erecek.