Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından tamamlanan mimarsinan mahallesi 1. etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Mimarsinan Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi Anahtar Teslim Töreni’nde konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, imar uygulamaları, kurumlar arası iş birliği, insan odaklı projelerle Bursa ve Türkiye’de kentsel dönüşüme örnek olduklarını vurguladı.

Yıldırım Belediyesi tarafından tamamlan Mimarsinan Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahiplerine anahtarları teslim edildi. Proje alanında düzenlenen törene Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yansıra İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Akkaya, MHP İlçe Başkanı Kadir Taşçı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cem Kürşat Hasanoğlu, muhtarlar ve hak sahipleri katıldı.

Kahramanmaraş Depremi’nin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen acıların hale taze olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, “Depremler ne kadar gerçek ise kentsel dönüşüm de en az o kadar zorunluluk” dedi.

KAYBEDECEK BİR SANİYEMİZ YOK

Deprem ve afetlerin hayatın bir gerçeği olduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, yerel yönetim olarak temel önceliklerinin şehirleri bu afetlere hazırlayarak, insanlara güvenli modern, ulaşılabilir konforlu yaşam alanları oluşturmak olduğunun altını çizdi. Bu durumun ancak kentsel dönüşüm ile mümkün olduğuna değinen Başkan Yılmaz, “Yıldırım’da Bursa’da hatta Türkiye’de kentsel dönüşümünün önündeki en büyük engel yapısal sorunlar ve imar uygulamalarıydı.

Mevcut olan yönetmelikler, imar uygulamaları ile kentsel dönüşüm sürecini hem yavaşlatıyor hem de zaman zaman akamete uğratıyordu. Ancak yaşadığımız depremler de zamanının çok değerli olduğunu, kaybedilecek bir saniyemiz dahi olmadığını gösteriyor. Bu düşünce ile görev sürecimizin ilk döneminde ağırlıklı olarak bu yapısal sorunları ortadan kaldırmak için yoğun çabalar sarf ettik. Şükürler olsun ki milletvekillerimizin, merkezi hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ile bu problemleri ortadan kaldırarak dönüşüm alanında sadece Yıldırım’ın değil Türkiye’nin önünü açtık” diye konuştu.

HEDEF 30 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRMEK

Bu kapsamda Mimarsinan’dan Gökdere’ye, Davutkadı’dan Mevlana’ya ilçenin üçte 1’inin planlama çalışanlarının yeniden yapıldığını kaydeden Yılmaz, “Bizim dönüşüm anlayışımızın merkezinde insan var. Dolayısıyla temel önceliğimiz hemşehrilerimizin rızası.

Başladığımız, devam ettirdiğimiz veya planladığımız projelerin tamamında neredeyse yüzde 100 uzlaşı sağladıktan sonra ilk kazmayı vuruyoruz. Yine belediyemizin öncülüğünde ilgili bakanlıklarımız ve özel sektör desteği ile ilçemizin bölgesel özelliklerini de göz önünde bulundurarak, projeler hazırlıyor ve uyguluyoruz.

Bu anlayışla başladığımız 27 farklı kentsel dönüşüm projemiz devam ediyor. 2019’dan günümüze 5 bin konutun dönüşümünü tamamladık 2 bin 500’ün ise yapımı devam ediyor. Hizmet sürecimizin sonunda 30 bin konutu dönüştüreceğiz.

Proje paydaşlarımız, halkımızın desteği ile Bursa’ya ve Türkiye’ye örnek teşkil eden bir dönüşüm anlayışı geliştirdik” ifadelerini kullandı. Mimarsinan Kentsel Dönüşüm Projesi’nin bir buçuk yıl gibi bir sürede tamamlandığını da sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz, “Yüzde 100 uzlaşma sağlayarak başladığımız projemizde 131 konutun yanı sıra 2 bin 118 metrekare ticari alan, 600 metrekare yeşil alan ve otopark yer alıyor.

Mimarsinan mahallemizin çehresini etaplar halinde değiştirmeye devam edeceğiz” dedi. Konuşmaların ardından hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.