Bilişim ve inovasyon odaklı büyüme stratejileri, yerel ekonominin en önemli itici gücü haline geldi. Tıpkı Çorum ve Ankara gibi iç kesimlerdeki illerde kurulan kuluçka merkezlerinin yakaladığı ticari ivme, kentimizdeki teknopark yatırımlarına da büyük bir ilham kaynağı oluyor. Sektördeki yenilikleri, devlet desteklerini ve yazılım ihalelerini yakından izleyen girişimciler, güvenilir bilgilere saniyeler içinde ulaşıyor. Uzman bilişimciler şunları söyleyerek genç yeteneklerin tersine beyin göçüyle kente dönmesinin yazılım ekosistemini muazzam ölçüde güçlendirdiğine işaret etti. Özellikle yapay zeka ve siber güvenlik alanında faaliyet gösteren girişimci firmalar, üniversitelerin mühendislik fakülteleriyle ortaklaşa yürüttükleri Ar-Ge projeleri sayesinde uluslararası pazarlarda boy göstermeye başlıyor.

YAZILIM İHRACATINDAKİ SON İSTATİSTİKLER VE İSTİHDAM BEKLENTİLERİ

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri verilerine göre, il genelindeki yazılım şirketlerinin toplam ihracat hacmi son altı ayda yüzde kırk oranında artarak iki yüz milyon doları aştı. Bu ciddi finansal büyüme, sadece teknoloji firmalarının kasasına değil, kentin genel refah seviyesine de doğrudan ve pozitif bir katkı sunuyor. Genç bilgisayar mühendisleri ve veri analistleri, açılan yüksek maaşlı pozisyonları değerlendirerek kariyerlerini doğrudan kendi memleketlerinde inşa etme fırsatı buluyor. Şehrin teknoloji üssü olma vizyonunu her fırsatta vurgulayan sektörel gelişmeler, üniversite öğrencilerine mezuniyet sonrası planlamalarında büyük bir ışık tutuyor. Özellikle fiber internet altyapısı en güçlü olan kampüs çevrelerindeki teknoloji merkezleri, uluslararası yatırım fonlarının da yakın markajına girmiş durumda.

Yabancı sermayeli teknoloji şirketleri, kentin sunduğu yüksek yaşam kalitesi ve nitelikli iş gücü avantajını değerlendirerek bölgesel yönetim ofislerini buraya taşıyor. Kurulan yeni nesil veri merkezleri sayesinde, elektronik ticaret ve mobil oyun geliştiren yerel stüdyolar çok daha güvenli ve hızlı bir altyapıya kavuştu. Yerel idareler de bu büyük teknolojik atılıma destek vermek amacıyla, teknoparklarda faaliyet gösteren şirket personeline özel ücretsiz ulaşım ve barınma destek paketleri hazırlıyor. Dijital ekonominin kentin geleneksel ticaret yapısına entegre edilmesiyle birlikte, önümüzdeki beş yıl içinde şehrin tüm ekonomik dinamiklerinin teknoloji ekseninde baştan aşağı yenilenmesi hedefleniyor. Sektör temsilcileri, yetişmiş insan kaynağının kente çekilmesi için sosyal donatı alanlarının da teknoloji merkezleriyle eşzamanlı olarak geliştirilmesi gerektiğini sıkça dile getiriyor.