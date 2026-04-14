BURSA (İGFA) - Bursa'da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB bileşenleri, elektrik tarifelerine yapılan son zam sonrası basın açıklaması düzenledi.

'Elektrik değil, faturası çarpıyor' başlığıyla gerçekleştirilen açıklama, BAOB Ortak Salonu'nda yapıldı. Metni, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Burak Özgen okudu.

Açıklamada, 4 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni tarifeyle konut abonelerine yüzde 25 oranında zam yapıldığı hatırlatıldı. Elektrik Mühendisleri Odası'nın hesaplamalarına göre, 4 kişilik bir ailenin aylık 230 kWh tüketimi için ödemesi gereken tutarın 595,8 TL'den 744,7 TL'ye yükseldiği belirtildi. Fatura kalemlerine dikkat çekilen açıklamada, toplam bedelin yalnızca yüzde 15,2'sinin enerji tüketiminden kaynaklandığı, buna karşın yaklaşık yüzde 75'inin dağıtım bedelinden oluştuğu ifade edildi. 2021 yılında yüzde 22 seviyesinde olan dağıtım bedelinin, 2026 itibarıyla yüzde 74,8'e yükseldiği vurgulandı.

Son 5 yılda enerji bedelinin yüzde 24,5 oranında artmasına rağmen dağıtım bedelindeki artışın yüzde 880'e ulaştığına dikkat çekilen açıklamada, bu durumun elektrik faturalarındaki artışın temel nedeni olduğu savunuldu. Açıklamada ayrıca, mevcut yapının dar gelirli vatandaşlar üzerindeki yükü artırdığı ifade edildi.

Öte yandan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yapılan zam ve piyasa tavan fiyatındaki artışın, önümüzdeki süreçte yeni zamların habercisi olabileceği belirtildi. Açıklamada, enerji politikalarının yeniden düzenlenmesi gerektiği vurgulanarak; sosyal tarife uygulamasına geçilmesi, enerji alanında kamunun daha etkin rol üstlenmesi ve özelleştirilen tesislerin kamulaştırılması çağrısında bulunuldu.