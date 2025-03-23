Baykar'ın yerli ve milli olarak geliştirdiği KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi, Azami Uçuş ve Dalış Testi'ni başarıyla tamamladı.ANKARA (İGFA) - Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, KEMANKEŞ ailesinin ilk üyesi olan KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi'nin test takvimi başarıyla ilerliyor.

Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek.

200 kilometreden fazla görev menziline sahip KEMANKEŞ 1, yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.

2️⃣ x Bayraktar #KEMANKEŞ 1️⃣ ????????✅ Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi | Mini Cruise Missile with AI Tech. ???? ????✅ Azami Uçuş ve Dalış Testi | Maximum Flight & Dive Test#MilliTeknolojiHamlesi ???????????? pic.twitter.com/b7UwoMQSgn— BAYKAR (@BaykarTech) March 23, 2025

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapay zeka destekli yeni nesil teknolojilerin modern harp sahasında ezber bozduğunu belirterek, "KEMANKEŞ 1 gibi oyun değiştirici etkiye sahip yüksek teknolojili bu ve benzeri platformlar yeni dönemin kuvvet çarpanları olacak." ifadesini kullandı.