Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki özel halk otobüsleri hareket noktasını ziyaret ederek şoförler ve esnafla bir araya geldi. Ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara devam edileceğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, açılışı daha önce yapılan Yeşiltepe Mahallesi özel halk otobüsleri hareket noktasında şoförler ve bölge esnafıyla buluştu. Ziyarete CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, TÖHOB Genel Başkanı Ercan Soydaş, mahalle muhtarı, durak başkanı, meclis üyeleri, belediye yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Özarslan, konuşmasında esnafla dayanışma içinde çalıştıklarını vurgulayarak, 'Esnafa zulmeden değil, esnafın önünü açan bir siyaset izledik. Amacımız halka hizmet, esnafımıza ise destek olmaktır.' dedi. Keçiören'de sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışını sürdürdüklerini ifade eden Özarslan, bölge halkının destekleri için teşekkür etti.

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker ise ilçede esnafın çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik adımları memnuniyetle karşıladığını belirterek, 'Vatandaşı mağdur etmeyen her esnafın yanındayız. Bu hizmet için Başkanımıza teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

TÖHOB Genel Başkanı Ercan Soydaş da Keçiören'in bir ilke imza attığını belirterek, 'İlk kez bir ilçe belediye başkanı halk otobüsü esnafı için böyle bir tesis kazandırdı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz.' açıklamasında bulundu.

Ziyarette vatandaşların ulaşım konusundaki talep ve önerilerini tek tek dinleyen Başkan Özarslan, ilçede daha konforlu ve sürdürülebilir ulaşım için çalışmaların süreceğini kaydetti. Programın ardından çevredeki esnafı ziyaret eden Özarslan, talepleri not ederek çözüm için ilgili birimlere yönlendirdi.