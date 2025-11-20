Kayseri Melikgazi Belediyesi, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB)'a bağlı Kayseri Oto Sanatkarları Odası tarafından Yeşilyurt bölgesinde hayata geçirilen Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nde kapsamlı asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi'de istihdama, üretime, gelişime, büyümeye her zaman destekleriyle adından söz ettiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, gerçekleşen asfalt çalışmalarını KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ile birlikte yerinde inceledi.

BÖLGENİN OTO SANAYİ İHTİYACI KARŞILANIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle ortaya çıkan büyük projeye katkı sağladıkları için memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

'Sivas Caddesi'nin hemen hemen sonuna doğru, eski adı Mancusun, şimdiki adı Yeşilyurt olan İldem Bölgesi'nin alt kısmı Yeşilyurt Bölgemizdeyiz. Burada Yeni Sanayi ve Anbar'dan sonra şehrin doğu bölgesinde güzel bir oto sanayi kurulmuş durumda. Dolayısıyla ben Şeyhi Başkanıma, emeği geçen herkese bu güzel proje için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın büyük destekleri burada bu güzel projenin ortaya çıkmasına vesile olmuş. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Burada en küçük dükkan bile bodrum kat ile birlikte 450 - 500 metre² civarında. Toplam maliyeti 4 milyon bile tutmamış, bunun yarısı neredeyse on yıl vadeli ve faizsiz bir şekilde esnaf kardeşlerimize sunulmuş. Nereden bakılırsa beton maliyeti kadar etmiyor, çok uygun bir fiyat, hibe desteği sayılabilir. Böyle güzel bir iş yerini elde etmiş oluyorlar. 174 adet oto sanayiinde çalışacak esnaf kardeşim. Parça satışı, büyük iş makinalarının, kamyonların tamiri, küçük otomotivlerin tamiri burada yapılacak. Sivas Caddesi, eski çevre yolu ve yeni çevre yolu birleşiminde muazzam bir alan. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Melikgazi Belediyesi olarak en kaliteli, en güzel şekilde, neredeyse uçak inecek genişlikte asfalt çalışması gerçekleştirdik. Cenab-ı Allah burada faaliyet gösterecek, önümüzdeki hafta kura çekimi yapılacak esnaf kardeşlerimize hayırlı eylesin, onlara bol helalinden kazançlar nasip etsin diyorum. Oto sanayi esnafına hayırlı olsun.'

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ise, ' Benim yüzümün güldüğü gibi, sizin yüzünüzün güldüğü gibi esnafımızın da yüzü gülüyor. Başta Cumhurbaşkanımıza olmak üzere sizlere çok teşekkür ederiz. Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nin arsasını uygun şartlarda aldık. Altyapımız bitti, üstyapımız bitti. Önümüzdeki günlerde meskenlerini alacağız. Meskenleri aldıktan sonra elektriğimizi ve suyumuzu bağlatacağız. Önümüzdeki hafta kuraları çekme niyetindeyiz. Oto sanayimiz küçük araçlar, minibüse kadar olan araçlar ve büyük araçlar olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Büyük araçla küçük araç bir arada yapılmıyor, birbirine zarar veriyor; biz de bu şekilde bir çözüm bulduk. Küçük araçlar, büyük araçlar, ayriyeten oto yedek parçacıları yer alıyor. 5 metre yüksekliğinde bir kamyonun rahatça iş yerine girip damperi kaldırabileceği yüksekliğe sahip. Yemekhane, mutfak, soyunma odalarımız ve bodrum katlar var. Bodrum katlarla birlikte yerin altında bir sanayi sitesi daha var, diyebiliriz. Şu anda tamamlandı, önümüzdeki günlerde teslimatını yapacağız. İldem, Kaykop, Beyazşehir'in, araç muayene istasyonunun bu bölgede olmasından kaynaklanan oto sanayi ihtiyacı dolayısıyla bu bölgeye sanayimizi kurduk. Sizlerle yaptığımız toplantının ardından böyle bir oto sanayi sitesi ortaya çıktı. Planlarda, projelerde, asfalt çalışmalarında, sanayimizin her tarafında emeğiniz var. Bunun için sizlere ve ekip arkadaşlarınıza çok teşekkür ederiz başkanım. Ayrıca Vekillerimize, Bakanlarımıza, Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ederiz, herkesin emeği var burada.' dedi.