Keçiören Belediyesi sivil toplum kuruluşlarına yönelik Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi düzenlendi. Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde gerçekleştirilen eğitimle, farklı alanlarda çalışmalar yürüten STK ve dernek temsilcilerine proje geliştirme ve yönetim kapasitelerini arttırabilmeleri için önemli bilgiler aktarıldı.

ANKARA (İGFA) - Sivil toplum kuruluşlarının proje fikirlerini daha sistematik, ölçülebilir ve sürdürülebilir hale getirmelerini amaçlayan eğitim, alanında önemli saha deneyimine sahip Murat Can Işıldak tarafından verildi. Eğitim kapsamında katılımcılara; proje fikrinin ortaya çıkışından uygulama ve raporlama süreçlerine kadar proje döngüsünün tüm aşamaları uygulamaya dönük örneklerle aktarıldı.

Uluslararası projelere destek olmak için çalışmalar devam edecek

Çok sayıda kişinin yer aldığı eğitim programının sonunda, katılımcılara günün anısına hediye ve katılım belgesi takdim edildi. Keçiören Belediyesi, uluslararası platformlarda yer alma yüzdesinde artış sağlayacak çalışmalara katkı sağlamak için benzer eğitim ve kapasite geliştirme çalışmalarını devam ettirecek.