Van Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal yaşamla bağlarını güçlendirmek ve anlamlı bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla etkinlik düzenledi.

VAN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi'nin kentte yaşayan engelli bireylere yönelik kültür ve sosyal etkinlikleri devam ediyor. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı binasında düzenlenen etkinlikte engelli bireyler, müzik ve ikramlar eşliğinde güzel bir gün yaşadı.

Düzenlenen etkinlik kapsamında evlerinden servislerle alınan engelli bireylere müzik dinletisi eşliğinde çiğ köfte ve ayran ikramı yapıldı.

Etkinlikte, Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı Konservatuvarının seslendirdiği Kürtçe ve Türkçe şarkılar büyük beğeni alırken davetliler zaman zaman şarkılara eşlik ederek keyifli dakikalar geçirdi.

Engelli bireyler, kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'Böyle güzel etkinliklerde bir araya gelmek bizler için çok değerli. Unutulmaz bir gün yaşadık. Umarız bu tarz etkinlikler sürekli hale gelir' ifadelerini kullandı.

Etkinlik çekilen halayların ardından sona erdi.