Keçiören Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir seminere ev sahipliği yaptı. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, “Kadını Koru, Toplumu Koru” sloganıyla düzenlenen program yoğun katılımla gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa; Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Karadağ, Celal Biçer, CHP İl Kadın Kolları Başkan Yardımcıları Şenel Üzümcan, Gülistan Aydın, Gamze Yılmazoğlu, Tekmile Kamer Dağkıran, Gonca Doğan, CHP Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Firdevs Soy, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç’ın eşi Öznur Kılıç, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ankara Barosu Gelincik Merkezi’nden avukatlar, psikologlar, sosyologlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Kadınlar bizim baş tacımız”

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Karadağ, seminerde yaptığı konuşmada “Kadınlar bizim baş tacımız” diyerek kadınların toplumdaki yeri ve değerine dikkat çekti. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın bu konuda son derece hassas olduğuna vurgu yapan Selçuk Karadağ, “Sayın Başkanımız Dr. Mesut Özaraslan, kadınların sesine kulak verilmesi ve taleplerinin eksiksiz karşılanması yönünde bize sıkı sıkı tembihte bulunuyor. Bu hassasiyetin en somut örneği, Belediyemiz bünyesinde daha önce bulunmayan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurulmasıdır. Ayrıca kadınlarımız için kurulan Gün Evleri ve birçok hizmet merkezi de bu anlayışın birer ürünüdür. Kadınlarımızın sosyal yaşamın içinde huzurla yer alabilmesi için çalışmalarımız titizlikle sürecek.” dedi.

Aylin Nazlıaka’dan dayanışma mesajı

CHP Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ise seminere gönderdiği mesajda, “Ben de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınların her alanda eşit, özgür ve şiddetten uzak bir yaşam sürdürebilmesi için üzerime düşen tüm sorumluluğu kararlılıkla taşımaya devam edeceğim. Bu mücadelede omuz omuza, dayanışma içinde yürümek en büyük gücümüzdür.” ifadelerine yer verdi.

“Bizim söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var”

CHP Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Firdevs Soy ise konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara verdiği öneme dikkat çekerek şunları ifade etti: “Biz 1930 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren Atatürk’ün kadınlarıyız. Çağdaş, bilimsel, demokratik ve laik bir gelecek ancak bizimle mümkündür. Siyasetten eğitime, sağlıktan adalete, teknolojik gelişimden akademiye kadar hayatın her alanında varız ve var olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var. Barış içinde ve sevgi-saygı temelli bir toplum da ancak kadınlarla mümkün olabilir. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, ‘Kadınları geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkûmdur!’”

Şiddetin tüm boyutları ele alındı

Kadına yönelik şiddetin farklı boyutlarının ele alındığı seminerde, alanında uzman psikolog ve sosyologlar katılımcılara kapsamlı sunumlar yaptı. Şiddetin tanımı, türleri ve neden olduğu toplumsal etkiler detaylı biçimde anlatılırken; şiddetten korunma yolları ve alınabilecek önlemler konusunda önemli bilgiler paylaşıldı. Uzmanlar, toplumda azımsanamayacak sayıda kadının şiddet mağduru olduğunu vurgulayarak, kimsenin kendini yalnız hissetmemesi gerektiğini ifade etti. Şiddet gören bireylerin yalnızca kendileri için değil, aileleri ve toplum sağlığı açısından da mutlaka uzman desteği alması gerektiğinin altı çizildi.

Ankara Barosu Gelincik Merkezi avukatları ise, şiddete maruz kalan kadınların başvurabileceği merkezler hakkında detaylı bilgiler sundu. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında kapsamlı bilgilendirme yapan avukatlar, kadınların yasal haklarını bilmeleri ve bu hakları kullanmaktan çekinmemeleri gerektiğini vurguladı.

Etkinliğin sonunda, katılımcılara çiçek takdim edilerek seminer anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.