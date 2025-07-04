Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Batı Karadeniz İnternet Gazetecileri ve Yazarları Cemiyeti Başkanı Sina Çıladır’ı mesleki etik ve örnek çalışmaları nedeniyle takdir belgesiyle onurlandırdı.ZONGULDAK (İGFA) - Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Batı Karadeniz İnternet Gazetecileri ve Yazarları Cemiyeti (BATİYAC) Başkanı Sina Çıladır’a takdir belgesi verdi. Çıladır, cemiyet yönetimi adına mesleki etik, ahlak ilkelerine bağlılığı ve örnek çalışmaları nedeniyle ödüllendirildi.

Kaymakam Yapıcı, takdir belgesinde şu ifadelere yer verdi: “Birlikte çalıştığımız süre boyunca, görevlerinizi mesleki etik ve ahlak ilkeleriyle yerine getirdiniz. Vatandaşlarımız, çevreniz ve üyelerinizle kurduğunuz olumlu ve verimli diyaloglar ile her şartta sergilediğiniz üstün çalışmalar nedeniyle takdir belgesiyle ödüllendirilmeniz uygun görülmüştür. Örnek davranışlarınızı kutlar, başarılarınızın devamını dilerim.”

BATİYAC Başkanı Sina Çıladır ise, ödülle ilgili yaptığı açıklamada, Kaymakam Yapıcı’nın devletçi yaklaşımı ve kolektif çalışma anlayışıyla Kdz. Ereğli’de fark yarattığını vurguladı.

Çıladır, meslek hayatımda birçok idareciyle çalıştığını ancak Kaymakam Yapıcı gibi kolektif çalışmaya açık bir idareciye rastlamadığını belirterek, "Kendisi, her kesimin sevgisini ve saygısını kazandı. Devlet adabını bizlere her zaman hissettirdi. Bu takdir belgesi sadece benim değil, tüm yönetici arkadaşlarımızın başarısıdır. Kaymakamımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.