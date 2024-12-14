CHP Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, Kazdağları Ekoloji Platformu Bileşenleri ile birlikte Lapseki Şahinli projelerinin yaratacağı ekolojik ve sosyo-ekonomik yıkıma dikkat çekerek, Danıştay ve iktidara çağrıda bulundu. Gürbüz, Kazdağlarının korunmasının tüm Türkiye’nin sağlıklı geleceği için bir zorunluluk olduğunu vurguladı.ÇANAKKALE (İGFA) - CHP Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Kazdağları’nda yürütülen projeler, bölgenin ekosistemini yok edecek boyuttadır. Vahşi madencilikle yalnızca doğamız yok edilmiyor, bölge halkının geçim kaynakları da ellerinden alınıyor. Eğer sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyorsak, Kazdağlarını korumak ve vahşi madenciliğe dur demek zorundayız.”

"KAZDAĞLARI TAMAMIYLA MİLLİ PARK İLAN EDİLMELİDİR"

Levent Gürbüz, Kazdağlarının parçalı değil, bütüncül bir şekilde korunması gerektiğine işaret ederek şu çağrıyı yaptı: “Kazdağları, sadece Çanakkale’nin değil, tüm Türkiye’nin nefes aldığı bir doğal zenginliktir. Bu bölge bir bütün olarak ele alınmalı ve tamamı milli park ilan edilmelidir. Bu, ekolojik dengenin korunması ve çocuklarımızın geleceği için elzemdir.”