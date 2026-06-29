Edirne Trakya Üniversitesi ile Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu arasındaki iş birliği protokolü kapsamında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim alan Kazakistanlı 11 uzman hekim, 10 günlük programı başarıyla tamamladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Nöroloji, Göğüs Hastalıkları, Vasküler Cerrahi, Göz Hastalıkları, Romatoloji, Genel Cerrahi ve Kardiyoloji alanlarında görev yapan uzman hekimler, eğitim süresince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde teorik ve uygulamalı eğitimlere katılarak güncel tıbbi yaklaşımlar ve klinik uygulamalar konusunda bilgi ve deneyimlerini geliştirdi.

Programın tamamlanmasının ardından Rektörlükte düzenlenen törende hekimlere sertifikaları takdim edildi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, eğitim programını başarıyla tamamlayan hekimleri tebrik ederek Türkiye ile Kazakistan arasındaki köklü dostluk ve iş birliğinin her alanda olduğu gibi sağlık ve yükseköğretim alanlarında da güçlenerek devam ettiğini ifade etti. Trakya Üniversitesinin sahip olduğu akademik birikim ve sağlık hizmeti tecrübesini dost ve kardeş ülkelerle paylaşmayı önemsediklerini belirten Hatipler, üniversitenin bundan sonra da Kazakistanlı sağlık profesyonellerine eğitim desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.﻿

Törene Rektör yardımcıları Prof. Dr. Sedat Üstündağ ve Prof. Dr. Mustafa Tan, Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ile Rektör Danışmanı Enver Şengül katıldı.