Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hobi Atölyelerinde eğitim gören özel gereksinimli bireyler, başarılı geçen eğitim-öğretim döneminin ardından karnelerini aldı. Yıl boyunca yeteneklerini geliştiren öğrenciler, karne gününde başarılarını kutladı ve büyük mutluluk yaşadı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Hobi Atölyelerinde eğitim gören özel gereksinimli bireyler için karne programı düzenlendi. Karasu, Akyazı ve Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezleri ile Karaman Geçici Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen programlarda öğrenciler, eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlamanın sevincini yaşadı.

Yıl boyunca sanat, müzik, el becerileri, dil ve sayı becerileri gibi birçok farklı atölyede eğitim alan öğrenciler yeni yeteneklerini keşfetti ve sosyal hayata daha aktif katılım sağladı. Eğitim sürecinde gösterdikleri gelişim ve özveri, karne töreninde büyük alkış aldı.

Ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen programda öğrencilerin sosyal, duygusal ve kişisel gelişimleri de takdir edilirken, karne heyecanına ortak olan aileler çocuklarının mutluluğunu paylaştı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, engelsiz yaşam anlayışına yönelik toplumsal farkındalığın güçlenmesine de katkı sundu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, 'Özel gereksinimli bireylerimizin sosyal yaşamda daha aktif, üretken ve özgüvenli bireyler olarak yer almaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engelsiz Hobi Atölyelerimizde öğrencilerimizle eğlenerek ve öğrenerek verimli ve anlamlı bir eğitim dönemi geçirdik. Bu süreçte emek veren eğitmenlerimize, desteklerini esirgemeyen ailelerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, tüm öğrencilerimizi gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ediyoruz' denildi.