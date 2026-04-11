Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından Kayseri'de bulunan MYO öğrencilerine yönelik bu yıl 2.'si düzenlenen StartUp MYO ödüllü proje yarışması kapsamında 'Kitle Fonlama ile Gelenekten Geleceğe Ortaklık' konulu eğitim programı düzenlendi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de girişimcilik kültürünün güçlendirilmesi, yatırım farkındalığının artırılması ve üniversite ile iş dünyası arasındaki etkileşimin geliştirilmesi bakımından önem taşıyan programda, gençlerin yenilikçi fikirlerini daha doğru bir bakış açısıyla değerlendirmeleri, finansman yöntemlerini yakından tanımaları ve girişimcilik ekosistemine daha bilinçli şekilde hazırlanmalarına yönelik bilgiler verildi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmalarında KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, girişimci gençlere seslendi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 'Sevgili gençler; eğer sizler bu konuya ilgi göstermeseniz, içinizde merak ve keşfetme arzusu olmasa, bizlerin çabası tek başına yeterli olmazdı. Sizlerde bu merak ve azim olmasa; bizler ne kadar teşvik edici organizasyonlar düzenlersek düzenleyelim, sektörümüz ne kadar destek verirse versin, bu çabalar eksik kalırdı. Çünkü bu işin merkezinde sizler varsınız. Gençler olarak Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. Yapılan tüm çalışmalar; sizlerin önünü açmak, üretmenizi sağlamak, icat eden, düşünen ve cesur bireyler olmanıza katkı sunmak içindir. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyor, etkinliğimizin verimli geçmesini diliyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte daha güçlü başlangıçlara imza atacak StartUp MYO ile yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası platformlarda da ses getiren, dünyaya yön veren çalışmalar gerçekleştireceğiz' diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ise konuşmasına Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya programa ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek başladı.

Milletvekili Dr. Cıngı, 'Kayseri Üniversitesi, her ne kadar genç bir üniversite olsa da Sayın Rektörümüzün liderliğinde; değerli akademisyenlerimizin ve sevgili öğrencilerimizin katkılarıyla kısa sürede önemli bir gelişim göstermiştir. Bugün geldiği noktada, kurumsallaşmasını büyük ölçüde tamamlamış; ileri teknolojik ve teknik imkânlarla donatılmış, aynı zamanda yeşil ve sürdürülebilir bir kampüs yapısına kavuşmuş örnek bir yükseköğretim kurumu haline gelmiştir. Türkiye'de üniversiteler artık belirli alanlarda ihtisaslaşarak kategorilere ayrılmaktadır; 'teknik üniversiteler', 'sosyal bilimler üniversiteleri', 'savunma üniversiteleri' gibi. Keşke buna bir kategori daha ekleyebilsek ve 'meslek üniversitesi' diyebilsek. Çünkü Kayseri Üniversitesi, gerçekten meslek öğreten; özel sektörün, iş dünyasının, yatırımcıların ve sanayicilerin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştiren bir yapıya sahiptir. Gelişmiş laboratuvar altyapısı ve uygulama odaklı eğitim anlayışıyla öğrencilerimizi doğrudan sahaya hazırlamaktadır' diye konuştu.

Günümüz küresel dünyasında en değerli unsurun fikir, ancak bundan daha önemlisinin o fikri üretime dönüştürebilmek olduğunu kaydeden Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, bunun da ötesinde o ürünü markalaştırabilmenin asıl başarı olduğunu kaydederken, 'Başarılı bir girişimi sürdürülebilir bir ticari yapıya dönüştürmek ancak bu bütüncül bakış açısıyla mümkündür. İşte StartUp MYO yarışması, tüm bu bilgi ve becerilerin kazanılması, girişimcilik kültürünün yaygınlaşması ve gençlerimizin potansiyelinin ortaya çıkarılması adına önemli bir misyon üstlenmektedir.'

Açılış konuşmalarının ardından Ecofolio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Melek Demiray, kitle fonlama sisteminin işleyişi, girişimlerin yatırım sürecine nasıl hazırlandığı, yatırımcıların hangi ölçütleri dikkate aldığı ve başarılı kampanya süreçlerinin hangi unsurlara dayandığı gibi başlıklarda bilgi paylaşımında bulundu.

Etkinliğin panel bölümünde ise G&D İklimlendirme Teknolojileri Kurucu CEO'su Doç. Dr. Gamze Gediz İliş, Venlo markasının kurucusu Volkan Erhan Dövenci, Kültepe Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Çavuşoğlu ile Ecofolio İş Geliştirme Yöneticisi Ahmet Vedat Karaca, kendi tecrübelerini, saha gözlemleri ve uygulama örnekleri üzerinden, bir girişimin fikir aşamasından finansman aşamasına kadar geçen süreci değerlendirdiler.