Edirne Keşan'da genç nesillerin daha sağlıklı bir geleceğe adım atması amacıyla yürütülen eğitim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sağlıklı beslenmenin sadece bir tercih değil, yaşam boyu sürecek bir kalite standardı olduğu vurgulanan eğitimlerde, bu kez durak Şehit Polis Ahmet Can Ortaokulu oldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da öğrencilere yönelik sağlıklı yaşam bilinci aşılanıyor.

Diyetisyen Büşra Akyol Akkaya tarafından verilen eğitimlerde; obeziteden diyabete, aşırı tuz kullanımından fiziksel aktivitenin önemine kadar hayati konular ele alındı. 'Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat' projesi kapsamında düzenlenen eğitimlerin ilçe ve köy okullarında süreceği belirtildi.

Yetersiz ve dengesiz beslenmenin bireylerin üretkenliği, yaşam kalitesi ve hatta ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla Keşan'da kapsamlı bir eğitim programı başlatıldı. Şehit Polis Ahmet Can Ortaokulu'nda gerçekleştirilen son seminerde, öğrencilere beslenmenin bilinçli bir eylem olduğu anlatıldı.

BESLENME BİR BİLİNÇ EYLEMİDİR

Eğitimde söz alan Diyetisyen Büşra Akyol Akkaya, beslenmenin sadece açlık duygusunu bastırmak olmadığını vurgulayarak, 'Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin ögelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir eylemdir. Özellikle büyüme ve gelişim çağındaki çocuklarımız için bu durum hayati önem taşır.' dedi.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle geçen eğitimde; obezite ve diyabet farkındalığı, beyaz tehlike, hareketli hayat başlıkları üzerinde duruldu.

Yetkililer, sağlıklı beslenme ve hareketli hayatın önemini her çocuğa ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, eğitim programının Keşan'a bağlı tüm ilçe ve köy okullarında periyodik olarak devam edeceğini duyurdu.