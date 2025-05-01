Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.KAYSERİ (İGFA) - KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, mart ayında Kayseri'nin ihracatının geçen aya göre yüzde 10,15 oranında artarak 325 milyon 511 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. İhracatın bir önceki yılın aynı ayına göre de 0,73 oranında arttığını açıklayan Büyüksimitci, “Son 12 aylık karşılaştırmaya baktığımızda yine yüzde 2,61 oranında bir artışla 3 milyar 757 milyon 361 bin dolara ulaştığını görüyoruz” dedi.

Mart ayındaki yüzde 10’luk artışın memnuniyet verici olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Özellikle küresel ekonomik belirsizliklere, bölgesel çatışmalara ve iç piyasalardaki daralmaya rağmen, Mart ayında elde ettiğimiz bu başarı, üyelerimizin azmi ve üretim gücünün bir başarısıdır. Kayseri sanayisi, her şeye rağmen ihracat yapmaya, ülkemize döviz kazandırmaya devam etmektedir. Ancak şunu da ifade etmeliyim ki; ihracatçılarımızın omzundaki yük giderek ağırlaşıyor. Enerji maliyetlerinin yüksekliği, işgücü üzerindeki vergi yükleri ve özellikle finansmana erişimde yaşanan zorluklar, üretim ve ihracat kararlarını doğrudan etkilemektedir. Bu alanda atılacak yapısal adımlar, ihracatçının önünü açacak, sürdürülebilir büyümeyi destekleyecektir. Ayrıca ihracatta dijitalleşme, yeşil ve yalın dönüşümün gerekliliği her geçen gün daha fazla kendini hissettiriyor. Bu süreçlere uyum sağlamak için reel sektöre özel destek mekanizmalarının daha fazla yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

KAYSO olarak üyelerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Büyüksimitci, “Tüm bu zorluklara rağmen, sanayicilerimiz yılmadan üretmeye, çalışmaya ve ihracat yapmaya devam ediyor. Biz de Kayseri Sanayi Odası olarak, üyelerimizin yanında olmaya, talep ve önerilerini Çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve mercilere iletmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle şehrimizin ihracatına katkı sunan tüm sanayicilerimize, çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum”