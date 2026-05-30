İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZELMAN AŞ'nin, çevreci ulaşımı teşvik eden amacıyla kent genelindeki 62 otoparkta başlattığı tam elektrikli araçlara yüzde 50 indirim uygulaması sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 47 şarj istasyonuyla güçlenen altyapısı hem sürdürülebilir ulaşımı destekliyor hem de elektrikli araç kullanıcılarının bütçesine katkı sunuyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir kent vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği uygulama kapsamında, 11 açık otopark, 20 kapalı otopark ve 31 yol kenarı otoparkında toplam 3 bin 337 tam elektrikli araca yüzde 50 indirimli hizmet sunuluyor. Otoparklarda bulunan toplam 47 şarj istasyonu da elektrikli araç kullanıcılarına kolaylık sağlıyor. Ekonomik ve çevreci ulaşımı destekleyen uygulama sayesinde vatandaşlar avantajlı otopark hizmetinden yararlanırken, karbon salımının azaltılmasına da katkı sağlanıyor. Büyükşehir, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında şehit yakınları ve gazilere yönelik ücretsiz otopark uygulamasını da sürdürüyor. Şehidin dul eşi, yetim aylığı alan çocukları ile anne ve babası, ayrıca gazi ve gazi eşleri otopark hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor.

Başvurular APİKAM ve İZELMAN Genel Müdürlüğü'ne yapılıyor

Elektrikli araç sahiplerinin indirimli otopark uygulamasından yararlanabilmesi için araç ruhsat fotokopisi ve kimlik belgesiyle başvuru yapması gerekiyor. Başvurular, hafta içi 08.00-12.00 ile 13.00-17.30 saatleri arasında Şair Eşref Bulvarı No:1/A Çankaya'da bulunan Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) bahçesindeki İzmirli Kahve'ye veya İşçiler Caddesi Umurbey Mahallesi No:130 Konak adresindeki İZELMAN Genel Müdürlüğü'ne yapılabiliyor.