Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., yaz mevsimini doğayla iç içe, hareket dolu ve keyifli bir etkinlikle karşılamaya hazırlanıyor. 'Yaza Merhaba' Doğa Yürüyüşü kapsamında sporseverler, 28 Haziran 2026 Pazar günü Ali Dağı 360'ta bir araya gelecek.

KAYSERİ (İGFA) - Doğanın eşsiz atmosferinde gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar hem sabah yürüyüşüyle güne enerjik bir başlangıç yapacak hem de çeşitli sportif ve interaktif oyun alanlarında eğlenceli anlar yaşayacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek organizasyonda katılımcılara sabah kahvaltısı ile çay ve su ikramı da sunulacak.

Saat 08.00'de başlayacak etkinlik, sporun birleştirici gücünü doğayla buluşturarak her yaştan vatandaş için keyifli bir yaz buluşmasına sahne olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., vatandaşları hem hareket etmeye hem de yazın ilk günlerini hep birlikte karşılamaya davet ediyor.

Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar kayıt işlemlerini yalnızca online olarak gerçekleştirebilecek. Başvurular, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin spor alanındaki lokomotifi olan Spor A.Ş., yıl boyunca düzenlediği etkinliklerle vatandaşları sporla, hareketle ve sosyal yaşamla buluşturmaya devam ederken; her yaştan bireyin aktif yaşam kültürünü benimsemesine katkı sunmayı sürdürüyor.