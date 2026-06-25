Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın katılımıyla İnegöl'de hayata geçirilecek sağlık ve eğitim yatırımlarına ilişkin bağış protokolleri imzalandı. İlçeye 5 hekimlikli aile sağlığı merkezi ve 16 derslikli okul kazandırılacak.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağlık ve eğitim alanında önemli iki yatırım için bağış protokolleri imzalandı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, hayırseverler tarafından yapılacak yatırımların protokolleri imza altına alındı. Protokol kapsamında Kemalpaşa Mahallesi'nde hayırsever Talha Timur Han tarafından 5 Aile Hekimliği Birimli Aile Sağlığı Merkezi, Akhisar Mahallesi'nde ise hayırsever Saffet Altunal tarafından 16 derslikli okul binası inşa edilecek.

İmza törenlerine bağışçılar Talha Timur Han ve Saffet Altunal'ın yanı sıra İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ve İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer katıldı. Gerçekleştirilecek yatırımların İnegöl'de sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırması ve eğitim altyapısına katkı sağlaması hedefleniyor.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kente ve vatandaşların yaşam kalitesine katkı sunan hayırseverlere teşekkür edilerek, sağlık ve eğitim alanındaki yatırımların İnegöl ve Bursa için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.