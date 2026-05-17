KAYSERİ (İGFA) - Genç ve öğrenci dostu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile gençleri Büyükşehir Belediyesi'nde ağırladı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette gençlerle yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin gençlere verdiği değeri bir kez daha ortaya koydu.

Büyükkılıç, gençlerin Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, 'Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin; eğitimden spora, sanattan bilime kadar her alanda kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri, şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil etmeleri için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Gençlere yönelik yatırımların ve projelerin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Büyükkılıç, Kayseri'nin genç dostu şehir anlayışıyla örnek olmaya devam ettiğini söyledi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve gençler tarafından Başkan Büyükkılıç'a çiçek takdim edildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, 'Nazik ziyaretleri için İl Müdürümüze ve değerli gençlerimize teşekkür ediyorum' dedi.

Kayseri'nin '2029 Dünya Spor Başkenti' ve '2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti' ünvanları doğrultusunda önemli bir vizyon ortaya koyduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sportif yatırımların artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Ziyarette, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan da hazır bulundu.