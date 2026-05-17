İzmir'de Narlıdere Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı ve yaz ayları öncesinde bir kez daha kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte tüm mahallelerde bir kez daha kapsamlı bir temizlik ve bakım onarım çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda cadde cadde, sokak sokak temizlik ve bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA

'Tertemiz Narlıdere' hedefiyle günün ilk ışıklarıyla birlikte sahaya inen ekipler; yol yıkama ve süpürme, ot temizliği, budama, çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesi ve bakım onarım gibi faaliyetleri eş zamanlı olarak yürütüyor. Her gün bir mahallede gerçekleştirilen yaz temizliği çalışmalarıyla ayrıca bahçe atıkları ve çeşitli nedenlerle biriken molozlar titizlikle toplanarak görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor. Özellikle havaların güzelleşmesiyle birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklar ve sosyal yaşam alanları detaylı şekilde temizleniyor.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun temiz, yeşil, sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir kent için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, 'Komşularımızın yaklaşan bayramı ve yaz aylarını daha temiz ve daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için çalışmalarımıza hız verdik. Mesai arkadaşlarımız, Narlıdere'mizin her mahallesinde, her sokağında büyük bir emek ortaya koyuyor. Evlerimize nasıl özen gösteriyorsak sokaklarımızda da aynı titizlikle çalışıyoruz. 'Tertemiz Narlıdere' hedefiyle ilçemizi pırıl pırıl yapmak için çalışmalarımız kararlılıkla sürecek' diye konuştu.