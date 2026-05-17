İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen TÜRGÖK 15. Öykü Yarışması Ödül Töreni'nde, Türkiye'nin farklı illerinden gelen görme engelli katılımcılar ödüllerini aldı. Programda, engelli bireylerin edebiyat alanındaki üretimlerinin desteklenmesi ve görünürlüğünün artırılmasının önemine dikkat çekildi.
İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen TÜRGÖK 15. Öykü Yarışması Ödül Töreni, Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.
Türkiye'nin farklı illerinden gelen görme engelli yarışmacılar ve refakatçilerinin katıldığı programda, dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi. Etkinlikte, görme engelli bireylerin edebiyat alanındaki üretimlerinin desteklenmesi, toplumsal görünürlüklerinin artırılması ve kültürel yaşama aktif katılımlarının güçlendirilmesi hedeflendi. Program boyunca katılımcılar duygu ve deneyimlerini paylaşırken, edebiyatın kapsayıcı ve birleştirici gücüne dikkat çekildi.
ÖDÜL ALANLAR
Genç Öbeği Özendirme - Duru AVŞAR - Bulunmaz Lezzet Çekirdeği
Genç Öbeği Özendirme - Hamit Çınar ÇELİK - Çikolata Meselesi
Genç Öbeği Üçüncüsü - Kübra ARSLAN - Çikolata Sırları
Genç Öbeği İkincisi - Zübeyde Ravza Bayraktar - Kayıp Çikolata Kutusu
Genç Öbeği Birincisi - Mehmet Efe BENLİ - Kakao ve Kehribar Bir Mirasın Tadı
Yetişkin Öbeği Özendirme - Damla HAZER - Hareket Bitmeden Hikaye Bitmez
Yetişkin Öbeği Özendirme - Fahriye Sinem ULUSOY - Işık Senfonisi'nin Titreşimi
Yetişkin Öbeği Üçüncüsü - Furkan ATAÇER - Dur Diyenlere İnattan
Yetişkin Öbeği İkincisi - Şerife KARABÜBER - Yamalı Hayat
Yetişkin Öbeği Birincisi - Selin ERDOĞAN - Yankının Ritmi
Gültekin Yazgan Özel Ödülü - Mesut HEKİMHAN - Rayların Hatırladığı