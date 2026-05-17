İzmir'de Bornova Belediyesi, öğrencilerine yönelik sağlıklı beslenme, hijyen, ağız-diş sağlığı ve ilk yardım konularında eğitimler düzenliyor. Program, çocukların erken yaşta sağlık bilinci kazanmasını hedeflerken her ay farklı okullarda uygulanmaya devam ediyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu çalışmalarla daha sağlıklı nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtiyor.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik başlattığı kapsamlı sağlık eğitimleri hız kesmeden devam ediyor. Program kapsamında eğitimler bu kez Okyanus Koleji ve Fen Bilimleri Okulları öğrencileriyle buluştu.

Sağlıklı beslenme, hijyen, ağız ve diş sağlığı ile temel ilk yardım konularını kapsayan eğitimler, öğrencilerin erken yaşta doğru alışkanlıklar kazanmasını hedefliyor. Her okulda iki gün süren programlar, 10.00 - 12.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor ve her ay iki farklı okulda uygulanmaya devam ediyor.

UYGULAMALI VE İNTERAKTİF EĞİTİM MODELİ

Alanında uzman sağlık profesyonelleri tarafından verilen eğitimlerde öğrenciler yalnızca dinleyici değil, aktif katılımcı oluyor. Sunumların ardından soruların yanıtlanmasıyla interaktif bir ortam oluşturulurken, günlük yaşamda uygulanabilecek pratik bilgiler de paylaşılıyor.

Eğitim başlıkları arasında sağlıklı beslenme alışkanlıkları, kişisel hijyen kuralları, ağız ve diş sağlığının korunması, duruş bozukluklarının önlenmesi ve temel ilk yardım bilgileri yer alıyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalışmanın önemine dikkat çekerek, 'Çocuklara sağlık bilincini erken yaşta kazandırmak en güçlü yatırımdır. Bu eğitimlerle geleceğe daha sağlıklı bir toplum hazırlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bornova Belediyesi'nin sağlık eğitim programının önümüzdeki aylarda daha fazla okula ulaşması hedefleniyor.