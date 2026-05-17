Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği 'Tarihi Kilikya Yolu Yürüyüşü' ile gençleri tarih ve doğa ile buluşturdu.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile iş birliğinde gençlerin sporla iç içe vakit geçirmesi ve '19 Mayıs' ruhunu birlikte yaşaması amaçlandı.

Etkinlik boyunca öğrenciler hem doğayla buluştu hem de bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı. Kanlıdivane-Elaiussa Sebaste-Kızkalesi Parkuru'nun Ayaş-Elaiussa Sebaste-Kızkalesi bölümünü yürüyen ve toplam 3 saat boyunca 6 bin 600 metrelik güzergahı kat eden gençler, tarih ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz manzaralar eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Yürüyüş boyunca dayanışma ve birlik duygusunu pekiştiren öğrenciler, spor yapmanın yanı sıra bölgenin kültürel ve tarihi değerlerini de yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik sonunda gençler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerini bir araya getiren ve 19 Mayıs ruhunu coşkuyla yaşamalarını sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

BÜYÜKŞEHİR'DEN TARİHİ KİLİKYA YOLU'NA KÜLTÜR VE SPOR TURİZMİNİ GÜÇLENDİREN BÜYÜK ATILIM

Büyükşehir, geçtiğimiz yıl lansmanını yaptığı ve kentin sahip olduğu tarihi, doğal mirası turizmle buluşturan 'Tarihi Kilikya Yolu Projesi' kapsamında önemli adımlar atmayı sürdürüyor.

Mersin'in ören yerlerini kapsayan güzergâhlarda kent; doğa, tarih ve spor turizmini aynı potada buluşturan güçlü bir destinasyon olma yolunda ilerliyor.

Tarsus'tan Yeşilovacık'a uzanan 550 kilometrelik Tarihi Kilikya Yolu; hem kültürel mirası görünür kılıyor hem de Mersin'i ulusal ve uluslararası ölçekte alternatif turizmin cazibe merkezlerinden biri haline getiriyor. Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmayı sürdüren proje kapsamında bu güzergâhta yürüyenler, antik yerleşimlerin atmosferinde geçmişi hissedip, taş döşeli kervan yollarında tarihe doğru bir yolculuğa çıkıyor. Proje sayesinde Mersin'in binlerce yıllık kültürel mirası da ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmış oluyor. Tarihi Kilikya Yolu, gelecek nesillere gururla aktarılacak önemli bir değer olma özelliği taşıyor.